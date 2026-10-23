GASTRONOMIA

Empresários e especialistas debatem inovação na gestão gastronômica no Summit Nexxo 2026

Evento reúne especialistas nos dias 27 e 28 de outubro, no Hotel da Bahia by Wish

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:59

Summit Nexxo 2026 Crédito: Divulgação

Para construir um modelo de negócio sólido e resistente às mudanças do mercado de food service, é necessário mais do que paixão pela cozinha: é preciso acompanhar as transformações do setor e se manter atualizado sobre as estratégias mais eficazes de gestão e melhoria de processos. O Summit Nexxo 2026: Reescrevendo o Código promete uma imersão nos dias 27 e 28 de outubro, no Hotel da Bahia by Wish, para gestores e empresários que buscam transformar eficiência operacional em lucro, com previsibilidade e capacidade de crescimento. A iniciativa da Hubnexxo reúne palestras, workshops e encontros voltados à troca de experiências e ao aprimoramento da gestão de negócios gastronômicos.

A programação da 3ª edição contará com profissionais de destaque no setor, que vão conduzir debates sobre gestão, inovação, tecnologia e estratégia voltados à economia gastronômica. Um dos destaques é o workshop “Reforma Tributária na Prática”, conduzido por Paulo Neto, CEO da Hubnexxo e especialista em contabilidade para restaurantes, e Piraci Oliveira, advogado e contabilista especializado em planejamento tributário.

“O mercado da gastronomia está em transformação. Empresários e gestores do ramo precisam acessar informações que ajudem a decidir os próximos passos do negócio com segurança. Entender os custos, acompanhar as mudanças na legislação e saber onde a tecnologia pode melhorar a operação são passos fundamentais para a manutenção e crescimento do negócio. A reforma tributária é um exemplo: ela traz mudanças que precisam ser compreendidas desde já, porque afetam o planejamento e a operação dos restaurantes. Queremos que o participante saia do Summit com mais clareza sobre esses desafios e ferramentas para enfrentá-los”, afirma Paulo Neto.

O Summit Nexxo é uma oportunidade para empreendedores que desejam incorporar tecnologia e inovação aos seus negócios e ampliar sua presença no mercado. O evento também vai promover a troca de experiências e o networking com profissionais do setor, além de abordar caminhos para capacitar equipes e profissionalizar a gestão de processos, pessoas e resultados.

No primeiro dia, o credenciamento começa às 8h30, e as atividades serão realizadas das 9h às 19h. No segundo dia, a programação será das 8h às 19h. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento, com ingressos a partir de R$ 181,24. Há opções para equipes de diferentes tamanhos, com descontos progressivos no valor das entradas. Quanto mais integrantes da equipe inscritos, maior o desconto.

Entre os palestrantes confirmados estão a chef e empresária Tereza Paim; Jonatan Albuquerque, um dos nomes por trás do premiado Purgatório Bar; Peu Magalhães, sócio e fundador do Purgatório Bar, Red Burger, Boteco Pirambeira e Casa Iryna; Junior Peto, criador da John’s Burguer, eleita a melhor hamburgueria de São Paulo; Graziani Barreto, diretor regional de Operações do Grupo Madero; Deborah Almeida, sócia do Restaurante Mariposa Bilas e especialista em gestão de pessoas; Gabriel Carvalho, CEO do Beat Group e cocriador do Match Gastronômico; e Bia Fraga, mentora e especialista em gestão de negócios gastronômicos.