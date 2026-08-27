PROTAGONISMO

Encontro com ministro destaca força do empreendedorismo criativo em Salvador

Reunião com Paulo Henrique Pereira ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), na Fábrica Cultural, na Ribeira

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:30

Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo Crédito: Meneson Conceição

Transformar talento em negócio, criatividade em renda e iniciativas locais em oportunidades de crescimento. Esse foi o eixo do encontro que reuniu 15 empreendedores criativos de Salvador e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira, na manhã desta quinta-feira (27), na Fábrica Cultural, na Ribeira.

Durante a agenda, a instituição apresentou resultados de ações que mostram, na prática, como qualificação, comunicação e comercialização podem contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios.

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Em iniciativas recentes, realizadas no âmbito da oferta de Serviços de Comunicação e do Mercado Iaô, implementadas pela instituição no primeiro semestre foram 219 serviços já realizados, 36,9% acima da meta prevista, além de 37 horas de qualificação e mais de quatro workshops. Na frente de comercialização, apenas no primeiro semestre desse ano, 120 empreendimentos participaram das ações que movimentaram mais de R$ 104 mil em vendas.

Os participantes compartilharam com o ministro experiências, conquistas e dificuldades encontradas no dia a dia de quem transforma conhecimento, criatividade e trabalho em fonte de renda.

Entre os desafios apresentados, estiveram questões como acesso a crédito, divulgação, comercialização, comunicação e estruturação dos negócios.

“Duas coisas me chamaram muita atenção hoje, primeiro, a liderança massiva de mulheres nesse negócios aqui apresentados, e segundo, e que me impressionou muito, é que – não que os negócios precisem de um capital gigante de dinheiro –, mas como a oferta de serviços simples, como foto e vídeo, por exemplo, coisas quase banais, podem ser transformadoras para esses negócios”, destacou o ministro Paulo Henrique Pereira.

Para ele, apoiar esses empreendedores significa compreender que as desigualdades vão muito além da renda. Elas também estão relacionadas às diferentes possibilidades de acesso a redes, informação, crédito e oportunidades. “A gente precisa de rede, a gente precisa de acesso, a gente precisa de informação”, pontuou.

Para a diretora executiva da Fábrica Cultural, Jaqueline Azevedo, o encontro mostrou a importância de criar condições concretas para que os empreendedores avancem. “Nosso papel é aproximar oportunidades de quem está empreendendo, oferecendo ferramentas que ajudem esses negócios a se fortalecer, ganhar visibilidade e acessar novos mercados”, afirmou.