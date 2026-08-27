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Encontro com ministro destaca força do empreendedorismo criativo em Salvador

Reunião com Paulo Henrique Pereira ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), na Fábrica Cultural, na Ribeira

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:30

Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo
Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo Crédito: Meneson Conceição

Transformar talento em negócio, criatividade em renda e iniciativas locais em oportunidades de crescimento. Esse foi o eixo do encontro que reuniu 15 empreendedores criativos de Salvador e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira, na manhã desta quinta-feira (27), na Fábrica Cultural, na Ribeira.

Durante a agenda, a instituição apresentou resultados de ações que mostram, na prática, como qualificação, comunicação e comercialização podem contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios.

Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo

Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição
Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição
Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição
Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição
Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição
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Empreendedores criativos de Salvador ganham protagonismo em encontro com ministro do Empreendedorismo por Meneson Conceição

Em iniciativas recentes, realizadas no âmbito da oferta de Serviços de Comunicação e do Mercado Iaô, implementadas pela instituição no primeiro semestre foram 219 serviços já realizados, 36,9% acima da meta prevista, além de 37 horas de qualificação e mais de quatro workshops. Na frente de comercialização, apenas no primeiro semestre desse ano, 120 empreendimentos participaram das ações que movimentaram mais de R$ 104 mil em vendas.

Os participantes compartilharam com o ministro experiências, conquistas e dificuldades encontradas no dia a dia de quem transforma conhecimento, criatividade e trabalho em fonte de renda.

Entre os desafios apresentados, estiveram questões como acesso a crédito, divulgação, comercialização, comunicação e estruturação dos negócios.

“Duas coisas me chamaram muita atenção hoje, primeiro, a liderança massiva de mulheres nesse negócios aqui apresentados, e segundo, e que me impressionou muito, é que – não que os negócios precisem de um capital gigante de dinheiro –, mas como a oferta de serviços simples, como foto e vídeo, por exemplo, coisas quase banais, podem ser transformadoras para esses negócios”, destacou o ministro Paulo Henrique Pereira.

Para ele, apoiar esses empreendedores significa compreender que as desigualdades vão muito além da renda. Elas também estão relacionadas às diferentes possibilidades de acesso a redes, informação, crédito e oportunidades. “A gente precisa de rede, a gente precisa de acesso, a gente precisa de informação”, pontuou.

Para a diretora executiva da Fábrica Cultural, Jaqueline Azevedo, o encontro mostrou a importância de criar condições concretas para que os empreendedores avancem. “Nosso papel é aproximar oportunidades de quem está empreendendo, oferecendo ferramentas que ajudem esses negócios a se fortalecer, ganhar visibilidade e acessar novos mercados”, afirmou.

A agenda contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, João Carlos Oliveira da Silva, ampliando o diálogo entre empreendedores e representantes dos poderes público federal e estadual sobre caminhos para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.

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