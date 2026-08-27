TECNOLOGIA

Encontro reúne professores e pesquisadores de Inteligência Artificial em Salvador

Circuitos Interdisciplinares em Inteligência Artificial acontece no Goethe-Institut nesta sexta-feira (28)

D Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:57

Goethe-Institut Salvador Crédito: Reprodução

Pesquisas, ensino, cultura, ética e experimentação estarão em diálogo no encontro Circuitos Interdisciplinares em Inteligência Artificial (IA), que acontece nesta sexta-feira (28), no KreativLab do Goethe-Institut, em Salvador. A atividade é gratuita, tem inscrições abertas e propõe conectar iniciativas, laboratórios, projetos e debates sobre inteligência artificial desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e em diálogo com outras instituições e a sociedade.

Realizado pela Ufba, pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) e pela Digitalia, o encontro integra a articulação da Rede Interdisciplinar de IA na UFBA. A proposta é reunir docentes, pesquisadores, estudantes, artistas e demais pessoas interessadas para compartilhar experiências e refletir criticamente sobre os impactos e as possibilidades das tecnologias inteligentes.

A programação começa às 8h30 e inclui um panorama do ecossistema de IA na Universidade, com apresentações breves de pesquisas, laboratórios, projetos, cursos e parcerias. Na sequência, os debates abordam ética, governança e regulação das tecnologias inteligentes, além das transformações da IA na educação, no trabalho, na política e nos arranjos econômicos contemporâneos.

À tarde, serão realizadas três oficinas simultâneas: uma introdução a modelos de linguagem e ferramentas práticas de IA; uma atividade sobre criação e coautoria com ferramentas de IA generativa; e uma oficina dedicada a recursos e metodologias de IA para a produção científica em artes, ciências e humanidades.

O encontro também reserva espaço para o OpenLab: Diálogos Interdisciplinares, momento aberto de articulação entre pesquisas e iniciativas, e para o encerramento “Código Aberto: Estéticas Híbridas e o Futuro da Re-Criação”. A partir das 18h, uma intervenção artística com texto, som, imagem, bits e beats marca o lançamento da Revista crIA, seguido de DJ set.