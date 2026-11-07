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Enem 2026: Salvador terá ônibus gratuitos para candidatos nos dias de prova

Benefício será válido nos dias 8 e 15 de novembro, das 9h às 20h; comprovante de inscrição poderá ser apresentado mesmo por quem não tem cartão estudantil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:40

Ônibus após normalização do serviço
Enem 2026: Salvador terá ônibus gratuitos para candidatos nos dias de prova Crédito: Divulgação

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em Salvador terão transporte público gratuito nos dois dias de aplicação das provas, nesse domingo (8) e no seguinte (15). A medida foi anunciada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), e prevê gratuidade nos ônibus das 9h às 20h.

Para ter acesso ao benefício, não será obrigatório apresentar o cartão de meia-passagem estudantil. Os candidatos poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente mediante apresentação do comprovante de inscrição no Enem ao cobrador. Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova. Ele também destacou a ampliação do horário de atendimento nos dias do exame.

Enem 2026

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“Temos duas informações importantes para você que vai realizar o Enem no próximo domingo em Salvador. Primeiro, se você não tem o cartão de meia-passagem estudantil, basta apresentar um comprovante de inscrição no Enem ao cobrador, e ele vai garantir o seu acesso ao sistema de transporte. A segunda informação é que estamos ampliando o horário de atendimento, que vai começar às 9h e seguir até as 20h”, explicou.

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Como será liberada a gratuidade

Em ofício encaminhado às empresas concessionárias do transporte coletivo por ônibus, a Semob estabeleceu os procedimentos para garantir o acesso gratuito dos candidatos. Após conferir o comprovante de inscrição, o cobrador deverá utilizar um cartão operacional específico para registrar a passagem do estudante pela catraca.

O mecanismo permitirá contabilizar individualmente os beneficiários no sistema de bilhetagem eletrônica. As empresas também deverão orientar motoristas, cobradores e equipes de fiscalização sobre as regras e garantir que os cartões operacionais estejam disponíveis e funcionando nos dois domingos. A Semob poderá solicitar os registros de bilhetagem para acompanhar a quantidade de passageiros atendidos e fiscalizar o cumprimento da gratuidade.

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