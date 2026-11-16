SALVADOR

Energia é desligada e trânsito fica bloqueado após queda de andaime no Campo Grande

Estrutura desabou durante a madrugada desta segunda-feira (16), após ventania

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:36

Chuva forte derruba andaime no Campo Grande e bloqueia trecho em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

A queda do andaime na região do Campo Grande, em Salvador, provocou o bloqueio de um trecho da Avenida Sete de Setembro e o desligamento preventivo da rede elétrica nas proximidades da Casa d'Itália. A estrutura desabou durante a madrugada desta segunda-feira (16), após chuva intensa e ventos fortes. Não houve registro de feridos.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) enviou uma equipe ao local para acompanhar a ocorrência. Segundo o órgão, a construtora responsável pela obra está realizando a remoção do material. A área foi interditada para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

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Por precaução, a Neoenergia Coelba realizou o desligamento da rede elétrica na região. De acordo com a Codesal, o serviço já está liberado para religação.

O trânsito permanece bloqueado na Avenida Sete de Setembro, na altura da Casa d'Itália. Os veículos estão sendo desviados pelas regiões do Politeama, Avenida Contorno e Vale do Canela. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e da Transalvador acompanham a operação. Mais de 30 linhas de ônibus também tiveram os itinerários alterados e passaram a evitar o trecho.

Salvador está sob alerta de tempestade

Salvador está entre as cidades incluídas no alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (16). O aviso prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta é válido até as 23h59 e também abrange municípios baianos como Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.