SALVADOR

Engomadeira ganha camelódromo de R$ 1,3 milhão com capacidade para 20 feirantes e 11 boxes

Prefeitura de Salvador inaugurou a estrutura neste domingo (27), em terreno cedido pela Uneb

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:56

Prefeito Bruno Reis entregou Camelódromo de Engomadeira Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou neste domingo (27) o Camelódromo e Feira Livre da Engomadeira. A estrutura, instalada na Rua da Engomadeira, custou aproximadamente R$ 1,3 milhão e reúne 11 boxes de alvenaria e uma área de feira para 20 trabalhadores.

O espaço ocupa um terreno de 275 m² cedido pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Conta com cobertura isotérmica, banheiros masculino, feminino e acessível, área para descarte de lixo, iluminação em LED e pontos de energia. Segundo a prefeitura, a cobertura protege as mercadorias do sol e da chuva e ajuda a evitar o amadurecimento precoce de frutas e verduras.

Camelódromo de Engomadeira foi inaugurado 1 de 6

Antes da obra, ambulantes e feirantes trabalhavam em barracas na entrada do bairro. O secretário municipal de Ordem Pública, Décio Martins, afirmou que a ocupação chegava a prejudicar o trânsito no final de linha da Engomadeira. Já o prefeito Bruno Reis disse que os boxes permitirão aos comerciantes guardar suas mercadorias no local.

A obra foi dividida em três etapas. A contenção estrutural do terreno custou cerca de R$ 683 mil. Foram aplicados pouco mais de R$ 301 mil na construção dos boxes, do galpão da feira, dos banheiros e da área de descarte de lixo. A instalação da cobertura custou aproximadamente R$ 292 mil.

A comerciante Rosângela de Oliveira, que vende vegetais com o marido, disse que antes trabalhava exposta ao sol e à chuva. O ambulante Fábio Mota da Silva, vendedor de bolsas e mochilas, relatou que enfrentou essas condições por 22 anos.