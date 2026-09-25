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Entenda o que é o 'halo solar', fenômeno raro que apareceu no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)

Circulo colorido e luminoso formado ao redor do Sol encantou moradores

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:38

Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)
Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25) Crédito: Leitor CORREIO

Moradores de Salvador foram surpreendidos com um fenômeno óptico nesta sexta-feira (25). Trata-se do halo solar, um grande círculo colorido e luminoso formado ao redor do Sol.

O halo solar ocorre na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre, a cerca de 10 quilômetros de altitude. Ele aparece quando a luz do Sol atravessa nuvens altas do tipo cirrostratus, que são formadas por cristais microscópicos de gelo.

Fenômeno foi observado em Salvador

Sol com halo por Reprodução PrefSalvador
Sol com halo por Reprodução PrefSalvador
Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25) por Leitor CORREIO
Céu de Salvador surpreendeu nesta sexta por Amanda Palma/CORREIO
Céu de Salvador surpreendeu nesta sexta por Amanda Palma/CORREIO
Céu de Salvador surpreendeu nesta sexta por Amanda Palma/CORREIO
Céu de Salvador surpreendeu nesta sexta por Amanda Palma/CORREIO
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Sol com halo por Reprodução PrefSalvador

Ao passar pelos cristais, a luz solar sofre uma refração — mudança na velocidade de propagação de uma onda quando ela passa de um meio para outro com características diferentes.

O fenômeno é comum e costuma ser observado em períodos de transição entre estações ou em dias chuvosos. Além disso, ele pode ocorrer durante a noite ao redor da Lua — nesse caso, é chamado de halo lunar.

Além de Salvador, o fenômeno também foi registrado em Alenquer, no oeste do Pará. Na cidade paraense, a visualização do fenômeno foi favorecida pelo aumento da umidade.

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Salvador Halo

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