Entenda o que é o 'halo solar', fenômeno raro que apareceu no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)

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Millena Marques
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:38
Moradores de Salvador foram surpreendidos com um fenômeno óptico nesta sexta-feira (25). Trata-se do halo solar, um grande círculo colorido e luminoso formado ao redor do Sol.
O halo solar ocorre na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre, a cerca de 10 quilômetros de altitude. Ele aparece quando a luz do Sol atravessa nuvens altas do tipo cirrostratus, que são formadas por cristais microscópicos de gelo.
Fenômeno foi observado em Salvador
Ao passar pelos cristais, a luz solar sofre uma refração — mudança na velocidade de propagação de uma onda quando ela passa de um meio para outro com características diferentes.
O fenômeno é comum e costuma ser observado em períodos de transição entre estações ou em dias chuvosos. Além disso, ele pode ocorrer durante a noite ao redor da Lua — nesse caso, é chamado de halo lunar.
Além de Salvador, o fenômeno também foi registrado em Alenquer, no oeste do Pará. Na cidade paraense, a visualização do fenômeno foi favorecida pelo aumento da umidade.