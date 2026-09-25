NATUREZA

Entenda o que é o 'halo solar', fenômeno raro que apareceu no céu de Salvador nesta sexta-feira (25)

Circulo colorido e luminoso formado ao redor do Sol encantou moradores

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:38

Fenômeno raro aparece no céu de Salvador nesta sexta-feira (25) Crédito: Leitor CORREIO

Moradores de Salvador foram surpreendidos com um fenômeno óptico nesta sexta-feira (25). Trata-se do halo solar, um grande círculo colorido e luminoso formado ao redor do Sol.

O halo solar ocorre na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre, a cerca de 10 quilômetros de altitude. Ele aparece quando a luz do Sol atravessa nuvens altas do tipo cirrostratus, que são formadas por cristais microscópicos de gelo.

Fenômeno foi observado em Salvador 1 de 7

Ao passar pelos cristais, a luz solar sofre uma refração — mudança na velocidade de propagação de uma onda quando ela passa de um meio para outro com características diferentes.

O fenômeno é comum e costuma ser observado em períodos de transição entre estações ou em dias chuvosos. Além disso, ele pode ocorrer durante a noite ao redor da Lua — nesse caso, é chamado de halo lunar.