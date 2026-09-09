Entregador baleado por PM em briga de trânsito recebe alta após duas semanas em hospital

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:04
O entregador Cirilo Carvalho, baleado por um policial militar durante uma briga de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador, recebeu alta médica nesta quarta-feira (9), após mais de duas semanas internado. O caso aconteceu no dia 24 de agosto, nas proximidades da Estação de Metrô de Pituaçu, enquanto o jovem fazia uma entrega de mercadorias.
“Essas cicatrizes são muito maiores que as físicas. Agora é continuar cuidando de nós e lutando por justiça. Deus é por nós”, escreveu a esposa de Cirilo, Samile Sahade.
De acordo com a companheira, Cirilo passou por duas cirurgias após ser baleado na perna. O disparo atingiu o fêmur do rapaz, pouco acima do joelho. Ele foi conduzido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado. Após o procedimento cirúrgico, o entregador apresentou quadro de dor acentuada e febre e chegou a precisar de transfusão de sangue.
Entregador foi baleado durante briga de trânsito
Cirilo se deslocava para fazer entregas quando o carro do policial tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na lateral esquerda do veículo. Após a colisão, o entregador perdeu o controle do carro e ficou no meio da pista.
“Esse motorista muito exaltado, aparentemente fazendo a escolta de alguém que estava em uma Land Rover, mandou meu marido tirar o carro do meio da pista. Meu marido já estava meio nervoso e aí ele não conseguiu. Nessa exaltação toda, o cara, o motorista do Corolla, jogou a frente do carro dele contra a porta do motorista do carro do meu esposo”, relatou a mulher.
O entregador ficou preso no carro. Segundo Samile, o policial abriu a porta do passageiro e tentou retirar o homem do veículo. Sem êxito, o policial teria atirado na perna do entregador.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que tomou providências para a apuração dos fatos e identificação do suspeito. A corporação informou que a companheira da vítima foi ouvida na Corregedoria e identificou o policial militar apontado como autor do disparo.
“O policial militar será apresentado à Corregedoria nesta terça-feira (25), para adoção das medidas cabíveis e prosseguimento da apuração das circunstâncias da ocorrência”, informou a PM na ocasião.
Segundo a corporação, “o caso está sendo tratado com o rigor necessário” e, caso sejam constatadas eventuais transgressões, serão adotadas as medidas previstas na legislação vigente.
O caso é investigado pela 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima.