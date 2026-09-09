SALVADOR

Entregador baleado por PM em briga de trânsito recebe alta após duas semanas em hospital

Cirilo Caravalho passou por duas cirurgias após ser baleado na perna

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:04

Entregador baleado por PM em briga de trânsito recebe alta após duas semanas em hospital Crédito: Reprodução/ Rede sociais

O entregador Cirilo Carvalho, baleado por um policial militar durante uma briga de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador, recebeu alta médica nesta quarta-feira (9), após mais de duas semanas internado. O caso aconteceu no dia 24 de agosto, nas proximidades da Estação de Metrô de Pituaçu, enquanto o jovem fazia uma entrega de mercadorias.

“Essas cicatrizes são muito maiores que as físicas. Agora é continuar cuidando de nós e lutando por justiça. Deus é por nós”, escreveu a esposa de Cirilo, Samile Sahade.

De acordo com a companheira, Cirilo passou por duas cirurgias após ser baleado na perna. O disparo atingiu o fêmur do rapaz, pouco acima do joelho. Ele foi conduzido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado. Após o procedimento cirúrgico, o entregador apresentou quadro de dor acentuada e febre e chegou a precisar de transfusão de sangue.

Entregador foi baleado durante briga de trânsito 1 de 5

Cirilo se deslocava para fazer entregas quando o carro do policial tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na lateral esquerda do veículo. Após a colisão, o entregador perdeu o controle do carro e ficou no meio da pista.

“Esse motorista muito exaltado, aparentemente fazendo a escolta de alguém que estava em uma Land Rover, mandou meu marido tirar o carro do meio da pista. Meu marido já estava meio nervoso e aí ele não conseguiu. Nessa exaltação toda, o cara, o motorista do Corolla, jogou a frente do carro dele contra a porta do motorista do carro do meu esposo”, relatou a mulher.

O entregador ficou preso no carro. Segundo Samile, o policial abriu a porta do passageiro e tentou retirar o homem do veículo. Sem êxito, o policial teria atirado na perna do entregador.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que tomou providências para a apuração dos fatos e identificação do suspeito. A corporação informou que a companheira da vítima foi ouvida na Corregedoria e identificou o policial militar apontado como autor do disparo.

“O policial militar será apresentado à Corregedoria nesta terça-feira (25), para adoção das medidas cabíveis e prosseguimento da apuração das circunstâncias da ocorrência”, informou a PM na ocasião.

Segundo a corporação, “o caso está sendo tratado com o rigor necessário” e, caso sejam constatadas eventuais transgressões, serão adotadas as medidas previstas na legislação vigente.