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Entregador baleado por PM em briga de trânsito vai passar por nova cirurgia em Salvador

Cirilo Carvalho, de 27 anos, está internado no HGE desde o dia 24; policial suspeito do disparo foi preso nesta quarta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:09

Cirilo foi baleado por policial na Avenida São Rafael
Cirilo foi baleado por policial na Avenida São Rafael Crédito: Reprodução

O entregador por aplicativo Cirilo Carvalho, 27 anos, terá de passar por uma nova cirurgia após ser baleado durante uma briga de trânsito em Salvador. O jovem está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 24 de agosto, quando foi atingido por disparos atribuídos a um policial militar durante uma discussão na Avenida São Rafael. O PM Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim foi preso na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo familiares, Cirilo estava trabalhando quando se envolveu na confusão de trânsito. Rodrigo, que não estava em serviço no momento da ocorrência, fazia uma escolta na região e teria pedido passagem ao entregador. Os dois carros acabaram colidindo. Após o acidente, o policial desceu do veículo e foi flagrado abrindo a porta do carro conduzido pelo jovem. A discussão evoluiu até o momento em que Cirilo acabou baleado.

Entregador foi internado após levar tiro de policial

Entregador foi internado após levar tiro de policial por Reprodução
Entregador foi internado após levar tiro de policial por Reprodução
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Entregador foi internado após levar tiro de policial por Reprodução
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Entregador foi internado após levar tiro de policial por Reprodução

Desde então, o entregador permanece hospitalizado e enfrenta um período de recuperação que também o impede de trabalhar. Antes do episódio, ele conciliava a faculdade com as entregas por aplicativo. Natural do interior da Bahia, estava no último semestre do curso e havia se casado oito meses antes. De acordo com a família, o jovem também ajudava financeiramente a mãe e a esposa, que está desempregada.

A situação levou os familiares a organizarem uma ação para arrecadar dinheiro e ajudar nas despesas durante o período em que Cirilo permanecer impossibilitado de trabalhar. A mobilização está prevista para o dia 13 de setembro, com saída da Praça Nossa Senhora da Luz. A defesa da família também pretende ingressar com uma ação na esfera cível para buscar uma ajuda financeira ao entregador, incluindo um pedido de pensão e responsabilização do policial pelos prejuízos causados.

Revolta

A mãe de Cirilo, que acompanha a situação do filho, afirmou que espera que o caso seja esclarecido e que o responsável seja punido. “Meu filho é um menino honesto, trabalha de domingo a domingo. Somos do interior e estamos em busca dos nossos sonhos”, afirmou. Em outro relato, ela contou que recebeu a notícia do baleamento enquanto estava no trabalho. “No domingo, meu filho saiu de casa às 7h e só voltou por volta da meia-noite. Ontem, quando ele estava indo trabalhar, eu falei com ele. Ele disse que estava saindo de casa, já eram quase 7h. Infelizmente, enquanto eu estava no trabalho, recebi a notícia de que meu filho tinha sido baleado”, relatou.

Ainda segundo a mãe, a renda obtida pelo jovem com as entregas era fundamental para a família. “Eu não sei o que fazer agora. Meu filho precisa sustentar a família. A esposa dele está desempregada, e ele estava em busca de um emprego fixo. Como não encontrou, passou a trabalhar fazendo entregas por aplicativo”, disse. Além da ação na Justiça, os familiares também buscam providências junto à Corregedoria da Polícia Militar e pedem a aplicação de eventuais sanções disciplinares ao agente.

O caso é investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima). Segundo a Polícia Civil, Cirilo foi socorrido após ser baleado e encaminhado para atendimento médico. A defesa da família acompanha a investigação e pretende responsabilizar o policial também na esfera cível. A Polícia Militar informou que as informações sobre a apuração deveriam ser solicitadas à Polícia Civil.

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Tags:

Salvador Policial Preso Entregador Baleado Cirilo Carvalho

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