INTERNADO NO HGE

Entregador baleado por PM em briga de trânsito vai passar por nova cirurgia em Salvador

Cirilo Carvalho, de 27 anos, está internado no HGE desde o dia 24; policial suspeito do disparo foi preso nesta quarta-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:09

Cirilo foi baleado por policial na Avenida São Rafael Crédito: Reprodução

O entregador por aplicativo Cirilo Carvalho, 27 anos, terá de passar por uma nova cirurgia após ser baleado durante uma briga de trânsito em Salvador. O jovem está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 24 de agosto, quando foi atingido por disparos atribuídos a um policial militar durante uma discussão na Avenida São Rafael. O PM Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim foi preso na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo familiares, Cirilo estava trabalhando quando se envolveu na confusão de trânsito. Rodrigo, que não estava em serviço no momento da ocorrência, fazia uma escolta na região e teria pedido passagem ao entregador. Os dois carros acabaram colidindo. Após o acidente, o policial desceu do veículo e foi flagrado abrindo a porta do carro conduzido pelo jovem. A discussão evoluiu até o momento em que Cirilo acabou baleado.

Entregador foi internado após levar tiro de policial 1 de 5

Desde então, o entregador permanece hospitalizado e enfrenta um período de recuperação que também o impede de trabalhar. Antes do episódio, ele conciliava a faculdade com as entregas por aplicativo. Natural do interior da Bahia, estava no último semestre do curso e havia se casado oito meses antes. De acordo com a família, o jovem também ajudava financeiramente a mãe e a esposa, que está desempregada.

A situação levou os familiares a organizarem uma ação para arrecadar dinheiro e ajudar nas despesas durante o período em que Cirilo permanecer impossibilitado de trabalhar. A mobilização está prevista para o dia 13 de setembro, com saída da Praça Nossa Senhora da Luz. A defesa da família também pretende ingressar com uma ação na esfera cível para buscar uma ajuda financeira ao entregador, incluindo um pedido de pensão e responsabilização do policial pelos prejuízos causados.

Revolta

A mãe de Cirilo, que acompanha a situação do filho, afirmou que espera que o caso seja esclarecido e que o responsável seja punido. “Meu filho é um menino honesto, trabalha de domingo a domingo. Somos do interior e estamos em busca dos nossos sonhos”, afirmou. Em outro relato, ela contou que recebeu a notícia do baleamento enquanto estava no trabalho. “No domingo, meu filho saiu de casa às 7h e só voltou por volta da meia-noite. Ontem, quando ele estava indo trabalhar, eu falei com ele. Ele disse que estava saindo de casa, já eram quase 7h. Infelizmente, enquanto eu estava no trabalho, recebi a notícia de que meu filho tinha sido baleado”, relatou.

Ainda segundo a mãe, a renda obtida pelo jovem com as entregas era fundamental para a família. “Eu não sei o que fazer agora. Meu filho precisa sustentar a família. A esposa dele está desempregada, e ele estava em busca de um emprego fixo. Como não encontrou, passou a trabalhar fazendo entregas por aplicativo”, disse. Além da ação na Justiça, os familiares também buscam providências junto à Corregedoria da Polícia Militar e pedem a aplicação de eventuais sanções disciplinares ao agente.