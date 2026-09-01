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Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:53
Entregadores e motociclistas que trabalham por aplicativos paralisaram as atividades nesta terça-feira (1º), em Salvador, como parte do Breque Nacional dos Apps. A mobilização começou às 8h e está prevista para seguir até as 22h.
O movimento não é voltado apenas para entregadores. A convocação inclui trabalhadores que utilizam motocicletas para atuar em plataformas digitais, incluindo profissionais de entrega e motociclistas que fazem transporte por aplicativo. A mobilização foi divulgada por movimentos independentes, como o Família Motoboy SSA, que pediu a adesão da categoria.
Entre as principais reivindicações está a implementação de uma taxa mínima de R$ 10 por viagem de até 4 km, com acréscimo de R$ 2,50 por quilômetro excedente. O grupo também defende mudanças em recursos utilizados pelas plataformas, como o +Entregas e o Fim de Semana Turbinada.
A mobilização acontece ainda em meio às discussões sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos. Entre os pontos em debate estão questões como curso obrigatório e idade mínima para a atividade.
Em Salvador, a orientação divulgada pelos organizadores é para que os profissionais que decidirem aderir permaneçam offline das plataformas durante o período. A recomendação aos participantes é que a mobilização aconteça sem confrontos, com conscientização e diálogo.
Nem todos os trabalhadores, porém, conseguiram aderir ao movimento. “Mano, eu entendo e concordo com isso, mas infelizmente não poderei parar de rodar porque a moto é alugada e tenho que correr atrás porque eu sou o único que tenho que trazer o alimento pra dentro de casa”, desabafou um motoboy nas redes sociais.
Outro trabalhador declarou apoio à paralisação e escreveu: “[Agora] é lavar moto e tomar uma! Vou fazer minha parte”.
A mobilização também ocorre em outras cidades brasileiras, com previsão de manifestações, buzinaços e carreatas. Entre os locais citados estão Feira de Santana (BA), Campinas e Sorocaba (SP), Anápolis e Goiânia (GO) e Brasília (DF).