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Entregadores e motociclistas por app paralisam atividades nesta terça (1º) em Salvador; saiba duração

Mobilização começou às 8h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:53

Motos e motociclistas
Motos e motociclistas - Imagem ilustrativa Crédito: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO

Entregadores e motociclistas que trabalham por aplicativos paralisaram as atividades nesta terça-feira (1º), em Salvador, como parte do Breque Nacional dos Apps. A mobilização começou às 8h e está prevista para seguir até as 22h.

O movimento não é voltado apenas para entregadores. A convocação inclui trabalhadores que utilizam motocicletas para atuar em plataformas digitais, incluindo profissionais de entrega e motociclistas que fazem transporte por aplicativo. A mobilização foi divulgada por movimentos independentes, como o Família Motoboy SSA, que pediu a adesão da categoria.

Entre as principais reivindicações está a implementação de uma taxa mínima de R$ 10 por viagem de até 4 km, com acréscimo de R$ 2,50 por quilômetro excedente. O grupo também defende mudanças em recursos utilizados pelas plataformas, como o +Entregas e o Fim de Semana Turbinada.

A mobilização acontece ainda em meio às discussões sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos. Entre os pontos em debate estão questões como curso obrigatório e idade mínima para a atividade.

Em Salvador, a orientação divulgada pelos organizadores é para que os profissionais que decidirem aderir permaneçam offline das plataformas durante o período. A recomendação aos participantes é que a mobilização aconteça sem confrontos, com conscientização e diálogo.

Nem todos os trabalhadores, porém, conseguiram aderir ao movimento. “Mano, eu entendo e concordo com isso, mas infelizmente não poderei parar de rodar porque a moto é alugada e tenho que correr atrás porque eu sou o único que tenho que trazer o alimento pra dentro de casa”, desabafou um motoboy nas redes sociais. 

Outro trabalhador declarou apoio à paralisação e escreveu: “[Agora] é lavar moto e tomar uma! Vou fazer minha parte”.

A mobilização também ocorre em outras cidades brasileiras, com previsão de manifestações, buzinaços e carreatas. Entre os locais citados estão Feira de Santana (BA), Campinas e Sorocaba (SP), Anápolis e Goiânia (GO) e Brasília (DF).

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Motoboy

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