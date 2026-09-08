CRIME

Entregue à polícia: saiba quem é o suspeito preso por matar filha de PMs em assalto no Imbuí

Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, se apresentou no DEIC acompanhado de uma advogada

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:40

Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime Crédito: Reprodução

O suspeito de matar a jovem Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto no bairro do Imbuí, em Salvador, foi identificado como Ricardo Neri Melo Junior, 24. Ele se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) nesta segunda-feira (7), acompanhado de uma advogada, e foi preso.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (6), quando a jovem voltava de uma festa com o namorado. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um celular foi apreendido com Ricardo após a apresentação dele às autoridades. A polícia também localizou, no bairro de Sussuarana Nova, a motocicleta apontada como o veículo usado na ação criminosa.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem 1 de 18

Antes da prisão de Ricardo, outro homem chegou a ser conduzido pela polícia após uma motocicleta com características semelhantes às do veículo utilizado no crime ser identificada. Ele prestou depoimento e, conforme a investigação, foi liberado depois que os agentes constataram que não havia relação dele com a morte de Brenda.

Brenda era filha de dois policiais militares e estava na garupa da motocicleta do namorado quando o casal foi abordado por outro motociclista na Avenida Jorge Amado, no Imbuí. Conforme informações divulgadas pela TV Bahia, o assaltante exigiu que a jovem entregasse o celular.

Após Brenda se recusar a entregar o aparelho, o suspeito atirou contra o rosto dela e fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte da jovem foi constatada ainda no local. Brenda tinha 21 anos, era estudante de Direito, estagiária da Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) e também mantinha uma loja virtual de moda praia.