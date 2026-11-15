LUTO

'Era a alegria em pessoa': amiga relembra PM morto durante operação em Salvador

Soldado Marco Antônio Ramos da Silva será sepultado nesta segunda-feira (16), no Cemitério Campo Santo

C Carol Neves

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 20:43

Soldado Marco Antônio Ramos da Silva será sepultado nesta segunda-feira (16) Crédito: Reprodução

Morto durante uma operação policial na noite deste sábado (14), na localidade da Igrejinha, no bairro de Nova Brasília, em Salvador, o policial militar Marco Antônio Ramos da Silva se tornou alvo de homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais. O soldado é lembrado por colegas como uma pessoa alegre, bem-humorada e companheira. O corpo do militar será velado nesta segunda-feira (16), a partir das 12h, e sepultado às 16h30, no Cemitério Campo Santo, na capital baiana.

Em um relato emocionado, uma colega relembrou momentos ao lado do policial, com quem compartilhava parte da rotina de trabalho nas redes sociais. Foi ela quem o apelidou de "novinho", como passou a ser conhecido entre os companheiros de profissão.

“Ele era a alegria em pessoa, então eu tinha que trazer ele para cá, para as redes sociais, para vocês conhecerem ele. E ele foi f*** para mim”, contou.

Para a policial, a presença do amigo ajudava a enfrentar as dificuldades da rotina na corporação, tornando os dias de trabalho mais leves, mesmo diante dos desafios da profissão.

“O Ramos tinha o poder, com a alegria dele, de tornar o serviço mais leve, porque a gente ficava o tempo todo resenhando. Apesar de ser um trabalho difícil e pesado, ele tornava tudo um pouco mais leve por causa do humor dele”, afirmou.

“Não fui só eu que perdi meu irmão, não. A instituição perdeu um grande profissional e a sociedade perde muito com essa morte, porque ele gostava de trabalhar”, lamentou, ao compartilhar registros de diferentes momentos ao lado do amigo.

PM é morto em Salvador 1 de 5

Em uma das publicações, a militar compartilhou um vídeo publicado por Marco ainda em vida, no qual a filha pequena aparece correndo em sua direção e o abraçando. Na gravação, o soldado havia escrito a legenda: “É por isso que eu volto para casa todos os dias”.

Ao publicar o registro, a colega lamentou a dor enfrentada pela família. “Nota de pesar, promoção pós-morte, pensão vitalícia, homenagem, discurso no sepultamento, tudo isso passa, mas a dor dessa garotinha vai acompanhá-la para sempre”, escreveu.

Marco Antônio era lotado na 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). De acordo com as informações iniciais, equipes da unidade realizavam uma incursão na localidade da Igrejinha, nas proximidades da Estrada Velha do Aeroporto, quando foram alvo de disparos de arma de fogo.