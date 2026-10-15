PREMIAÇÃO

Escola de Salvador vence prêmio nacional e receberá R$ 100 mil para criar jardim sensorial

Projeto da unidade de Pernambués foi um dos cinco selecionados em prêmio nacional que incentiva a presença da natureza nos ambientes escolares

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:41

Escola Municipal CSU de Pernambués Crédito: Divulgação

Uma escola municipal de Salvador vai transformar uma área pouco arborizada em um espaço de aprendizagem e contato com a natureza. A Escola Municipal CSU de Pernambués foi uma das cinco instituições selecionadas na segunda edição do Prêmio Escolas Baseadas na Natureza e receberá R$ 100 mil para executar um projeto de criação de um jardim sensorial. A iniciativa é promovida pelo Instituto Motiva, na área de atuação do Metrô Bahia, empresa da Plataforma de Trilhos da Motiva.

A proposta prevê a implantação do jardim em uma área de 150 metros quadrados da unidade de ensino. Atualmente, o local tem pouca vegetação e sofre com os efeitos das ondas de calor. Com a intervenção, o espaço será equipado com elementos naturais que estimulem os sentidos, como diferentes texturas, aromas e cores, e poderá ser utilizado em atividades pedagógicas, brincadeiras e experiências de exploração.

A expectativa é beneficiar entre 100 e 150 alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além de ampliar a presença de áreas verdes na escola, o projeto pretende contribuir para o conforto térmico e incorporar o contato com a natureza à rotina de aprendizagem das crianças.

A iniciativa também dialoga com um desafio identificado em escolas de diferentes capitais brasileiras: a falta de vegetação e a exposição a riscos relacionados às mudanças climáticas.

Um levantamento do MapBiomas, realizado a partir de uma iniciativa do Instituto Alana e com assessoria técnica da Fiquem Sabendo, analisou 20.635 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental nas capitais brasileiras e em Brasília. Os dados mostram que 37,4% dessas instituições não possuem áreas verdes dentro de seus terrenos. A pesquisa também identificou que cerca de 1,5 milhão de estudantes frequentam escolas sem praças ou parques em um raio de 500 metros.

Outro dado do estudo aponta que aproximadamente 370 mil crianças estudam em unidades localizadas em áreas sujeitas a desastres, como alagamentos e deslizamentos.

Em Salvador, o quadro é ainda mais preocupante. Segundo dados do levantamento apresentados durante um debate na Câmara Municipal, 87% das escolas da capital baiana não possuem cobertura vegetal, enquanto metade está situada em áreas de risco climático.

O impacto das condições ambientais sobre a educação também foi destacado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Uma análise divulgada pela organização em setembro apontou que mais de 171 milhões de estudantes tiveram as aulas interrompidas por riscos climáticos em todo o mundo em 2025. No Brasil, pelo menos 745 mil crianças e adolescentes deixaram de frequentar a escola em algum momento daquele ano por causa de eventos climáticos, principalmente ondas de calor.

Nesse cenário, a criação do jardim sensorial em Pernambués pretende fazer do ambiente escolar um recurso para o ensino e a conscientização ambiental. A proposta é que os alunos possam aprender por meio da observação, da experimentação e do contato direto com elementos da natureza, relacionando essas experiências ao território onde vivem e aos desafios ambientais atuais.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso de estudantes e educadores a experiências de aprendizagem que aproximem a escola da natureza e estimulem uma relação mais consciente com o meio ambiente. Quando os espaços escolares incorporam elementos naturais e passam a ser utilizados como ambientes de aprendizagem, os alunos desenvolvem novas formas de observar, investigar e compreender o mundo ao seu redor”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto Motiva.