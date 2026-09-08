QUASE R$ 12 MILHÕES

Escola municipal de Cajazeiras será demolida e reconstruída com 15 salas, elevador, quadra coberta e energia solar

Unidade terá capacidade para atender até 475 estudantes por turno; hoje, são 160

Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:41

Escola de Cajazeiras será demolida e dará lugar a prédio com 15 salas e quadra Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano, em Cajazeiras, será demolida para dar lugar a um novo prédio com capacidade para atender até 475 estudantes por turno. A ordem de serviço para a reconstrução foi assinada nesta terça-feira (8) pela Prefeitura de Salvador, com investimento estimado em R$ 11,9 milhões.

Localizada na Rua Maria Antonieta, a escola atual tem sete salas de aula e atende cerca de 160 alunos por turno. O novo prédio terá 15 salas climatizadas e cinco pavimentos, além de elevador. A área construída será de aproximadamente 3 mil metros quadrados.

Nova escola em Cajazeiras terá cinco andares, quadra coberta e 15 salas 1 de 8

A reconstrução atende a uma antiga reivindicação da comunidade, segundo o diretor da unidade, Rogério Araújo. Ele relatou problemas na estrutura do prédio atual, como vazamentos, infiltrações e telhas que chegaram a cair.

A nova escola terá quadra poliesportiva coberta, com vestiários masculino, feminino e para pessoas com deficiência (PCD), além de auditório com capacidade para 120 pessoas, parque infantil, sala de leitura, laboratório de ciências e sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Também estão previstos refeitório, cozinha com área para triagem de alimentos, sala multiuso, depósitos e outros espaços de apoio. O projeto inclui ainda sistema de reutilização de água da chuva e geração de energia solar.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a decisão de reconstruir a unidade no mesmo terreno está relacionada à dificuldade de encontrar áreas disponíveis para novas escolas em regiões próximas às comunidades atendidas. A solução adotada pela Prefeitura tem sido a construção de unidades verticalizadas.

“Escola com telha de eternit? Não mais aqui em Salvador. Nós estamos acabando com isso. No último andar, vai ter quadra poliesportiva coberta, para as crianças jogarem bola mesmo em dia de chuva e para fazer os eventos. Uma escola de alto padrão, que não deixa a desejar a nenhuma escola particular da cidade. Sabemos que a educação tem o poder de transformar o presente e o futuro de uma cidade. E é por isso que nós investimos tanto na educação”, disse Reis.

A administração municipal afirma que pretende construir outras 28 escolas de grande porte até o fim do atual mandato. Durante a assinatura da ordem de serviço, o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, também afirmou que outras quatro escolas devem ser inauguradas nas próximas semanas.

Ideb

Durante a solenidade, a Prefeitura também destacou os resultados recentes de Salvador no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a nota da capital baiana passou de 5,3 para 5,6. Nos anos finais, o índice subiu de 4,2 para 4,5.

Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).