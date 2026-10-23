Especialista português traz experiência europeia ao Salon du Chocolat Brasil em Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:21
O Salon du Chocolat Brasil já começou a confirmar os palestrantes de sua próxima edição. Além de Guillaume Gomez, ex-chef do Palácio do Eliseu, Stéphane Bonnat e Chloé Doutre-Roussel, o festival contará com a presença de Pedro Martins Araújo, mestre chocolateiro, diretor The Chocolate Story – Museu do Chocolate WOW de Porto, em Portugal, e fundador da marca Vinte Vinte. O evento reunirá produtores, empresários e consumidores do setor de cacau e chocolate entre os dias 10 e 13 de dezembro, no Centro de Convenções de Salvador.
A participação do chocolateiro português está marcada para o dia 11 de dezembro, às 17h40, no espaço Chocolat Talk. Durante a palestra, Pedro abordará os fatores que determinam a qualidade do chocolate, a influência do terroir, conceito também utilizado na produção de vinhos e cafés, as técnicas de torra do cacau e as possibilidades de intercâmbio entre os mercados brasileiro e europeu.
"Como dizemos em Portugal, o chocolate me escolheu. O cacau é complexo, sagrado, com profundidade de sabor e possibilidades infinitas. Estou muito feliz em voltar ao Brasil, berço do cacau, para trocar essa experiência", afirma Araújo.
Salvador será a sede do Salon du Chocolat no Brasil
Para Marco Lessa, CEO e anfitrião do evento, a participação do especialista português contribuirá para ampliar as experiências oferecidas ao público. “Pedro Araújo é o maior mestre chocolateiro de Portugal, fundador de uma marca consolidada, e trará para a Bahia uma proposta de harmonização do chocolate com vinho. Isso enriquece o projeto e amplia possibilidades”, destaca.
Pedro é o criador da Vinte Vinte, marca portuguesa cujo nome faz referência à faixa de latitude entre os paralelos 20° norte e 20° sul, onde se concentra o cultivo de cacau. A empresa foi fundada no WOW – The Cultural District, complexo cultural localizado na cidade do Porto, que abriga o Museu do Chocolate. A marca aposta na produção artesanal e já conquistou premiações internacionais.
O complexo pertence ao grupo Fladgate, tradicional produtor de vinho do Porto, que incorporou o chocolate ao seu portfólio de experiências, explorando as semelhanças entre os processos artesanais de produção dos dois produtos.
Com formação como degustador profissional certificado, Pedro desenvolveu sete chocolates bean-to-bar de origem única, após centenas de testes laboratoriais. Sua proposta valoriza as características naturais do cacau e a diversidade de sabores proporcionada pelas diferentes origens da matéria-prima.
"Eu não vendo doce, eu vendo chocolate. E chocolate é sobre cacau, como vinho é sobre uva", afirma.