FESTIVAL

Especialista português traz experiência europeia ao Salon du Chocolat Brasil em Salvador

Pedro Martins Araújo, fundador da marca Vinte Vinte, participará de palestra sobre qualidade do chocolate, técnicas de produção e mercado europeu

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:21

Pedro Martins Araújo Crédito: Divulgação

O Salon du Chocolat Brasil já começou a confirmar os palestrantes de sua próxima edição. Além de Guillaume Gomez, ex-chef do Palácio do Eliseu, Stéphane Bonnat e Chloé Doutre-Roussel, o festival contará com a presença de Pedro Martins Araújo, mestre chocolateiro, diretor The Chocolate Story – Museu do Chocolate WOW de Porto, em Portugal, e fundador da marca Vinte Vinte. O evento reunirá produtores, empresários e consumidores do setor de cacau e chocolate entre os dias 10 e 13 de dezembro, no Centro de Convenções de Salvador.

A participação do chocolateiro português está marcada para o dia 11 de dezembro, às 17h40, no espaço Chocolat Talk. Durante a palestra, Pedro abordará os fatores que determinam a qualidade do chocolate, a influência do terroir, conceito também utilizado na produção de vinhos e cafés, as técnicas de torra do cacau e as possibilidades de intercâmbio entre os mercados brasileiro e europeu.

"Como dizemos em Portugal, o chocolate me escolheu. O cacau é complexo, sagrado, com profundidade de sabor e possibilidades infinitas. Estou muito feliz em voltar ao Brasil, berço do cacau, para trocar essa experiência", afirma Araújo.

Salvador será a sede do Salon du Chocolat no Brasil 1 de 6

Para Marco Lessa, CEO e anfitrião do evento, a participação do especialista português contribuirá para ampliar as experiências oferecidas ao público. “Pedro Araújo é o maior mestre chocolateiro de Portugal, fundador de uma marca consolidada, e trará para a Bahia uma proposta de harmonização do chocolate com vinho. Isso enriquece o projeto e amplia possibilidades”, destaca.

Pedro é o criador da Vinte Vinte, marca portuguesa cujo nome faz referência à faixa de latitude entre os paralelos 20° norte e 20° sul, onde se concentra o cultivo de cacau. A empresa foi fundada no WOW – The Cultural District, complexo cultural localizado na cidade do Porto, que abriga o Museu do Chocolate. A marca aposta na produção artesanal e já conquistou premiações internacionais.

O complexo pertence ao grupo Fladgate, tradicional produtor de vinho do Porto, que incorporou o chocolate ao seu portfólio de experiências, explorando as semelhanças entre os processos artesanais de produção dos dois produtos.

Com formação como degustador profissional certificado, Pedro desenvolveu sete chocolates bean-to-bar de origem única, após centenas de testes laboratoriais. Sua proposta valoriza as características naturais do cacau e a diversidade de sabores proporcionada pelas diferentes origens da matéria-prima.