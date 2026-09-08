TEATRO

Espetáculo criado por alunos de oficinas de teatro entra em cartaz em Salvador

Montagem do Coletivo 4 será apresentada de 16 a 26 de setembro, no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:14

Espetáculo “Vou Ser Artista” reúne jovens e aborda os desafios de escolher a arte como profissão Crédito: Paulo Telles/Divulgação

O Coletivo 4 estreia em setembro o espetáculo “Vou Ser Artista”, criado a partir das Oficinas Artísticas VIGA 2026. A montagem ficará em cartaz no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho, em Salvador, entre os dias 16 e 26, de quarta-feira a sábado, sempre às 19h.

Dirigida por Fernanda Paquelet, que divide a dramaturgia com Jarbas Oliver, a peça acompanha jovens que desejam seguir carreira artística e enfrentam cobranças, preconceitos e dúvidas sobre essa escolha. O enredo trata da pressão por profissões vistas como mais estáveis e da busca por reconhecimento da arte como trabalho.

Espetáculo 'Vou Ser Artista' 1 de 4

O espetáculo reúne teatro, música e dança e é resultado do projeto VIGA – Visualidade, Interpretação e Gestão em Artes. A iniciativa envolve participantes de áreas como atuação, canto, produção cultural, comunicação, iluminação, sonorização, cenografia, figurino e maquiagem.

Realizado pelo Coletivo 4 em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), o projeto propõe uma experiência prática de criação teatral, com os alunos envolvidos tanto no palco quanto nos bastidores da montagem.

SERVIÇO

Espetáculo: Vou Ser Artista

Realização: Coletivo 4

Parceria: Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb)

Local: Galpão Wilson Mello – Forte do Barbalho, Salvador – BA

Datas: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2026

Horário: 19h

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)