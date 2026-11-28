TEATRO

Espetáculo gratuito em Salvador resgata histórias de mulheres na Independência da Bahia

Peça infantil e juvenil será apresentada em duas bibliotecas da capital, com sessões acessíveis; projeto também passará por cidades históricas baianas em 2027

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 12:31

Apresentações gratuitas serão realizadas em duas bibliotecas de Salvador Crédito: Roama/Divulgação

As histórias de mulheres que tiveram papel importante na Independência da Bahia nem sempre recebem destaque nos livros escolares. Para mudar esse cenário, o coletivo teatral A Panacéia realiza uma nova circulação do espetáculo Meninas Contam a Independência, com apresentações gratuitas em Salvador nos dias 3 e 4 de dezembro.

A primeira sessão será na quinta-feira (3), na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho. Na sexta-feira (4), a montagem chega à Biblioteca Central dos Barris. A iniciativa integra um projeto que pretende refazer a Rota da Independência, passando por bairros da capital e municípios envolvidos na luta pela emancipação baiana.

Espetáculo resgata histórias de mulheres na Independência da Bahia 1 de 6

No palco, duas atrizes encontram um misterioso jogo de tabuleiro e embarcam em uma aventura para recuperar a memória de personagens femininas importantes desse período. Com a participação do público, o espetáculo apresenta as trajetórias de Maria Felipa, Maria Quitéria, Joana Angélica e Urânia Vanério, além de destacar a atuação coletiva das mulheres das Caretas do Mingau e a figura simbólica da Cabocla.

A peça completa dois anos de estreia e foi inicialmente concebida para espaços alternativos. Agora, a proposta é aproximar a montagem do público por meio de apresentações em bibliotecas.

“Desta vez, as bibliotecas da cidade são ocupadas levando a peça mais próxima ao público. Além de aproximar o público, contribui para o aprendizado da nossa história.”, afirma Ana Luisa Fidalgo, atriz do grupo.

Espetáculo terá recursos de acessibilidade

Com direção de Lara Couto e trilha sonora de Carla Suzart e Neila Kadhí, a montagem tem elenco formado por Márcia Limma e Ana Luisa Fidalgo ou Camila Guilera, que se revezam entre as sessões. Toda a equipe de criação é composta por mulheres.

Indicado ao Prêmio Bahia Aplaude na categoria Melhor Espetáculo Infanto-Juvenil, o trabalho já passou por festivais como FIAC Bahia, FLIPELÔ e Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, no Ceará.

As apresentações em Salvador terão entrada gratuita e recursos de acessibilidade. Na quinta-feira (3), a sessão das 10h, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., contará com intérprete de Libras. Na sexta-feira (4), a apresentação das 15h, na Biblioteca Central dos Barris, terá também audiodescrição e monitoria para pessoas cegas e com baixa visão.

Projeto seguirá por cidades baianas em 2027

Além de Salvador, com passagem pelo bairro de Pirajá, o projeto prevê apresentações em 2027 em Itaparica, Cachoeira, São Félix, Maragogipe e Cairu.

Ao todo, serão 16 sessões em escolas e bibliotecas públicas, acompanhadas de duas oficinas: “Meninas Podem!”, destinada a crianças de 6 a 10 anos, e “NÓS!”, voltada para professoras e trabalhadoras da comunidade escolar.

A iniciativa foi contemplada pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura.

Serviço

Espetáculo: Meninas Contam a Independência – A Panacéia

3 de dezembro (quinta-feira)

Horários: 10h (com intérprete de Libras) e 14h.

Local: Biblioteca Juracy Magalhães Jr., Rio Vermelho, Salvador.

4 de dezembro (sexta-feira)

Horários: 10h e 15h (sessão das 15h com Libras, audiodescrição e monitoria para pessoas cegas e com baixa visão).

Local: Biblioteca Central dos Barris, Salvador.