TEATRO CASTRO ALVES

Espetáculo 'Musgo: À Vida que Insiste' marca estreia da primeira turma da Escola Livre de Teatro do CFA

Montagem ocupa a Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, entre os dias 3 e 6 de dezembro

D Da Redação

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:26

Musgo: À Vida que Insiste Crédito: Divulgação

O que acontece com a natureza quando o mundo que conhecemos deixa de existir? É a partir dessa provocação que nasce “Musgo: À Vida que Insiste”, espetáculo de estreia da primeira turma da Escola Livre de Teatro do Centro de Formação em Artes (CFA), da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A montagem ocupa a Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, entre os dias 3 e 6 de dezembro, com uma narrativa que explora a capacidade de regeneração da natureza e as relações de coexistência entre diferentes formas de vida.

Em um cenário no qual o mundo precisa ser reconstruído, a Terra se vê diante de uma escolha: recriar a vida e oferecer à humanidade uma nova oportunidade ou seguir seu caminho sem a presença humana? A partir desse conflito, o espetáculo convida o público a observar aquilo que costuma passar despercebido: as pequenas formas de vida que surgem silenciosamente, ocupam os espaços e tornam possível o florescimento de outras existências.

Com texto de Daniel Arcades e Thiago Romero, a dramaturgia parte de uma perspectiva pós-humana para questionar a centralidade da humanidade nas relações com o planeta. “Foram meses de encontros, descobertas, inquietações e experimentações, debruçados sobre a construção de um espetáculo que nos convida a olhar para a natureza não como algo exterior a nós, mas como uma força que nos atravessa, nos transforma e nos conecta às nossas memórias, às nossas ancestralidades e às nossas próprias existências”, conta Thiago.

Mais do que imaginar o fim de um mundo, a obra investiga as possibilidades de reconstrução da vida a partir da coletividade, da resistência e da interdependência entre os seres. “O espetáculo foi concebido a partir da compreensão de que são as pequenas criações, em suas relações coletivas, que permitem que outras vidas floresçam e se tornem grandiosas no mundo. A dramaturgia propõe um olhar sobre os processos de construção da humanidade, a partir de uma perspectiva pós-humana da natureza, na qual existir é, antes de tudo, coexistir”, explica o dramaturgo Daniel Arcades.

A montagem tem direção de Thiago Romero, assistência de direção e preparação de elenco de Matheuzza, direção coreográfica de Matheus Ambrozi e direção musical de Gustavo Félix. A encenação reúne diferentes linguagens artísticas para construir um universo em que o corpo, o movimento e a música participam da narrativa sobre transformação e permanência.

Formação e protagonismo

Além de marcar a estreia do grupo nos palcos, "Musgo: À Vida que Insiste" representa uma etapa da trajetória formativa da primeira turma da Escola Livre de Teatro do CFA/Funceb. A Escola reúne artistas em formação e promove experiências práticas e teóricas voltadas à criação cênica, ao desenvolvimento artístico e à construção coletiva. Ao longo do processo, os alunos também se envolvem em diferentes frentes do fazer teatral, como comunicação, produção e figurino, entre outras áreas, assumindo o protagonismo, desenvolvendo a liderança e o trabalho em equipe em diversas etapas que levam um espetáculo ao palco.

A turma homenagea Abdias do Nascimento, intelectual, artista e ativista responsável pela criação do Teatro Experimental do Negro (TEN), em 1944. A iniciativa foi um marco na valorização da cultura afro-brasileira e na ampliação do protagonismo de artistas negros nas artes cênicas brasileiras.

O repertório construído durante esse percurso chega agora ao palco com uma montagem que coloca em discussão a relação entre humanidade, natureza e futuro. Em “Musgo”, a possibilidade de um novo começo não está nas grandes estruturas, mas naquilo que resiste mesmo diante do desaparecimento de tudo ao redor. Uma vida que começa pequena, se espalha pelo chão e insiste em florescer.

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