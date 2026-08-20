SALVADOR

Esposa de líder do BDM que levava ordens do traficante da cadeia para as ruas foi presa em operação no Arenoso

Renata Rodrigues de Souza é apontada como principal articuladora de Cleber Santos da Silva, o ‘Keu’, que está preso há três anos.

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:11

Operação Véu de Areia prendeu esposa de Keu Crédito: Reprodução

Entre os 12 presos na Operação Véu de Areia nesta quinta-feira (20), um nome em particular chama a atenção: o de Renata Rodrigues de Souza. Segundo fontes policiais, ela é esposa de Cleber Santos da Silva, traficante conhecido como “Keu” e apontado como uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM). Além disso, é suspeita de ter assumido uma função estratégica na organização criminosa após a prisão do companheiro.

Segundo informações de policiais, Renata fazia a ponte entre “Keu”, que está custodiado há cerca de três anos, e integrantes da facção que permaneciam nas ruas. O traficante foi preso em março de 2023, em Paraisópolis, em São Paulo, e é apontado como o mandatário do tráfico de drogas no Arenoso, em Salvador, e em áreas do Recôncavo Baiano.

Polícia foi às ruas para prender pessoas ligadas à lavagem de dinheiro de facção 1 de 15

A suspeita, de acordo com as apurações, visitava o companheiro no sistema prisional e, depois dos encontros, levava para as ruas orientações que teriam sido dadas por ele. Renata também teria passado a atuar na movimentação financeira do grupo, participando do controle de transações e de recursos ligados às atividades criminosas.

A prisão da mulher ocorreu durante uma operação que tem como principal alvo justamente o dinheiro utilizado para manter a estrutura da organização. Além dos 12 presos, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio judicial de R$ 49,6 milhões em bens e valores ligados aos investigados.

Na Bahia, nove prisões foram realizadas: oito em Salvador e uma em Cruz das Almas. Outras três ordens de prisão preventiva foram cumpridas em São Paulo, nos municípios de Taboão da Serra e Praia Grande, além da capital, no bairro de Paraisópolis. Entre os alvos na Bahia, sete estavam em liberdade e dois já estavam custodiados, onde também foram cumpridas as determinações judiciais.

Em Salvador, a operação passou pelos bairros do Arenoso, Fazenda Grande do Retiro e Cabula VI. A ofensiva também resultou em uma medida cautelar contra um investigado em Milagres, que deverá comparecer periodicamente à Justiça para prestar esclarecimentos.