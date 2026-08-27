SALVADOR

Esposa pede justiça após entregador ser baleado em briga de trânsito: 'Não voltou para casa inteiro'

Segundo a mulher, o tiro atingiu o fêmur do rapaz

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 00:07

Entregador foi baleado durante briga de trânsito Crédito: Reprodução

A esposa do entregador baleado durante uma briga de trânsito em Salvador, na manhã da última segunda-feira (24), usou as redes sociais para pedir justiça pelo marido. O caso aconteceu na Avenida São Rafael. Familiares afirmam que o principal suspeito do disparo é um policial militar.

"Meu marido saiu 7h da manhã de casa para trabalhar, deixou um copo de água do lado da cama, porque sabe que eu acordo com sede, cuidou de mim, me deu um beijo na testa, disse 'tchau, amor' e não voltou para casa inteiro", lamentou Samile Sahade.

Ela contou que o marido, Cirilo Carvalho, estava nas proximidades da Estação de Metrô de Pituaçu, entre uma entrega e outra, quando o carro do policial tentava fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na lateral esquerda do veículo. Após a colisão, o entregador perdeu o controle do carro e ficou no meio da pista.

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"Esse motorista muito exaltado, aparentemente fazendo a escolta de alguém que estava em uma Land Rover, mandou meu marido tirar o carro do meio da pista. Meu marido já estava meio nervoso e aí ele não conseguiu. Nessa exaltação toda, o cara, o motorista do Corolla, jogou a frente do carro dele contra a porta do motorista do carro do meu esposo", relatou a mulher.

O entregador ficou preso no carro. Segundo Samile, o policial abriu a porta do passageiro e tentou retirar o homem do veículo. Sem êxito, o policial teria atirado na perna do entregador.

Segundo a mulher, o tiro atingiu o fêmur do rapaz, pouco acima do joelho. Ele foi conduzido para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após passar por estabilização e avaliação de um angiologista e de um ortopedista, ele foi encaminhado para cirurgia. Segundo a mulher, ele passou pelo procedimento e está em uma "situação delicada".

"A gente conseguiu identificar quem foi o autor do disparo, a gente conseguiu começar um processo, abrimos boletim de ocorrência, fomos à corregedoria, já estamos com advogado para que as coisas sejam investigadas e a gente consiga um resultado justo para esse caso", relatou.

A mulher revelou que o esposo trabalhava como administrador de um negócio próprio, mas precisou começar a fazer entregas de mercadorias para conseguir arcar com as contas devido à instabilidade nos negócios.

A mãe do rapaz contou, em entrevista à TV Bahia, que o filho é o principal responsável pelo sustento da família. "Eu não sei o que fazer agora. Meu filho precisa sustentar a família. A esposa dele está desempregada, e ele estava em busca de um emprego fixo. Como não encontrou, passou a trabalhar fazendo entregas por aplicativo", disse.