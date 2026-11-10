SAÚDE

Estação do metrô tem orientação gratuita sobre câncer de próstata

Atendimento será realizado nesta terça e quarta, das 8h às 12h, com informações sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde do homem

Mariana Rios

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:17

Novembro Azul: Afya Salvador leva orientação sobre saúde do homem para clientes do Metrô Bahia Crédito: Divulgação / Metrô Bahia

A Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador, terá atendimento gratuito sobre saúde do homem nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11). Das 8h às 12h, professores e estudantes de Medicina da Afya Salvador vão orientar passageiros sobre prevenção ao câncer de próstata, sinais de alerta da doença e autocuidado.

A atividade integra a campanha Novembro Azul e não exige agendamento. A proposta é aproveitar a circulação de passageiros pela estação para levar informações sobre saúde e prevenção.

O alerta para o câncer de próstata 1 de 9

Serviço

O quê: Orientações gratuitas sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata.

Quando: 10 e 11 de novembro de 2026, das 8h às 12h.

Onde: Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador.