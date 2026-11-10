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Estação do metrô tem orientação gratuita sobre câncer de próstata

Atendimento será realizado nesta terça e quarta, das 8h às 12h, com informações sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde do homem

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:17

Novembro Azul: Afya Salvador leva orientação sobre saúde do homem para clientes do Metrô Bahia
Novembro Azul: Afya Salvador leva orientação sobre saúde do homem para clientes do Metrô Bahia Crédito: Divulgação / Metrô Bahia

A Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador, terá atendimento gratuito sobre saúde do homem nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11). Das 8h às 12h, professores e estudantes de Medicina da Afya Salvador vão orientar passageiros sobre prevenção ao câncer de próstata, sinais de alerta da doença e autocuidado.

A atividade integra a campanha Novembro Azul e não exige agendamento. A proposta é aproveitar a circulação de passageiros pela estação para levar informações sobre saúde e prevenção.

O alerta para o câncer de próstata

Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock
O cuidado com a alimentação também ajuda na prevenção do câncer de próstata (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hábitos simples ajudam na prevenção e na identificação precoce do câncer de próstata (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
A semente de abóbora pode ajudar a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Tratamento depende do estágio, grau e tipo da doença (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Superar os tabus sobre a saúde da próstata é fundamental para a prevenção de doenças (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Células de câncer de próstata por Shutterstock
Campanha de novembro azul também se estende ao universo pets para conscientizar os tutores sobre as doenças de próstata (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Apesar de ser mais comum após os 60 anos, o câncer de próstata também pode afetar homens mais jovens (Imagem: insta_photos | Shutterstock) por Imagem: insta_photos | Shutterstock

Serviço

O quê: Orientações gratuitas sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata.

Quando: 10 e 11 de novembro de 2026, das 8h às 12h.

Onde: Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Quanto: Gratuito.

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Tags:

Saúde Metrô Homem Próstata

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