Estação do metrô tem orientação gratuita sobre câncer de próstata

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Mariana Rios
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:17
A Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador, terá atendimento gratuito sobre saúde do homem nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11). Das 8h às 12h, professores e estudantes de Medicina da Afya Salvador vão orientar passageiros sobre prevenção ao câncer de próstata, sinais de alerta da doença e autocuidado.
A atividade integra a campanha Novembro Azul e não exige agendamento. A proposta é aproveitar a circulação de passageiros pela estação para levar informações sobre saúde e prevenção.
O alerta para o câncer de próstata
Serviço
O quê: Orientações gratuitas sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata.
Quando: 10 e 11 de novembro de 2026, das 8h às 12h.
Onde: Estação Rodoviária do metrô, no Caminho das Árvores, em Salvador.
Quanto: Gratuito.