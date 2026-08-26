CRIME

Estagiário de 21 anos de agência do INSS é preso por fraude de R$ 3,5 milhões em Salvador

Segundo a PF, 97 benefícios foram fraudados, causando prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:30

Caso foi registrado na agência do INSS de Itapuã Crédito: Reprodução

Um estagiário de 21 anos de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso temporariamente nesta terça-feira (25) durante uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por fraudes em benefícios previdenciários que já teriam causado um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões.

Segundo a PF, o jovem atuava em uma agência do INSS e é investigado por envolvimento na inserção de dados falsos nos sistemas do órgão. Até o momento, a apuração identificou 97 benefícios fraudados, que resultaram em pagamentos indevidos.

A investigação apontou movimentações suspeitas nos sistemas de uma agência da Previdência Social localizada na capital baiana. De acordo com a Polícia Federal, o esquema também permitia a continuidade de pagamentos sem a devida comprovação de que os beneficiários estavam vivos.

Polícia Federal 1 de 8

Entre os casos identificados, havia pessoas com mais de 100 anos registradas nos sistemas do INSS como beneficiárias. A PF apura se representantes legais cadastrados em diferentes estados brasileiros indicam que a organização criminosa atuava de forma interestadual.

A prisão do estagiário faz parte da Operação Representante Ilegal, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social. Além dele, um jovem de 18 anos também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.