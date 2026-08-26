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Estagiário de 21 anos de agência do INSS é preso por fraude de R$ 3,5 milhões em Salvador

Segundo a PF, 97 benefícios foram fraudados, causando prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:30

Caso foi registrado na agência do INSS de Itapuã
Caso foi registrado na agência do INSS de Itapuã Crédito: Reprodução

Um estagiário de 21 anos de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no bairro de Itapuã, em Salvador, foi preso temporariamente nesta terça-feira (25) durante uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por fraudes em benefícios previdenciários que já teriam causado um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões.

Segundo a PF, o jovem atuava em uma agência do INSS e é investigado por envolvimento na inserção de dados falsos nos sistemas do órgão. Até o momento, a apuração identificou 97 benefícios fraudados, que resultaram em pagamentos indevidos.

A investigação apontou movimentações suspeitas nos sistemas de uma agência da Previdência Social localizada na capital baiana. De acordo com a Polícia Federal, o esquema também permitia a continuidade de pagamentos sem a devida comprovação de que os beneficiários estavam vivos.

Polícia Federal

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Federal por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
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Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação

Entre os casos identificados, havia pessoas com mais de 100 anos registradas nos sistemas do INSS como beneficiárias. A PF apura se representantes legais cadastrados em diferentes estados brasileiros indicam que a organização criminosa atuava de forma interestadual.

A prisão do estagiário faz parte da Operação Representante Ilegal, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social. Além dele, um jovem de 18 anos também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Ao todo, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Salvador. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo e dimensionar a extensão das fraudes e dos prejuízos causados aos cofres públicos.

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