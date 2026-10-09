CRIME

Estudante de curso técnico de enfermagem é assassinada em Salvador

Vítima foi identificada como Denise Ramos dos Santos da Paixão

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 16:24

Denise Ramos dos Santos da Paixão Crédito: Reprodução

Uma estudante do curso técnico de Enfermagem, identificada como Denise Ramos dos Santos da Paixão, de 37 anos, foi morta a tiros em Narandiba, em Salvador, na noite de quinta-feira (8). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de uma mulher baleada em um trecho da Avenida Edgard Santos.

No local, os policiais constataram a morte da vítima. A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.