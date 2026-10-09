Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudante de curso técnico de enfermagem é assassinada em Salvador

Vítima foi identificada como Denise Ramos dos Santos da Paixão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 16:24

Denise Ramos dos Santos da Paixão
Denise Ramos dos Santos da Paixão Crédito: Reprodução

Uma estudante do curso técnico de Enfermagem, identificada como Denise Ramos dos Santos da Paixão, de 37 anos, foi morta a tiros em Narandiba, em Salvador, na noite de quinta-feira (8). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de uma mulher baleada em um trecho da Avenida Edgard Santos.

No local, os policiais constataram a morte da vítima. A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.

Leia mais

Imagem - Ex-comandante da PM é condenado a mais de 50 anos de prisão por desvio de recursos na Bahia

Ex-comandante da PM é condenado a mais de 50 anos de prisão por desvio de recursos na Bahia

Imagem - Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

Irmãos são presos suspeitos de matar homem e ocultar corpo no interior da Bahia

Imagem - Macaco de ex-deputado morre após ser capturado em condomínio de luxo de Salvador

Macaco de ex-deputado morre após ser capturado em condomínio de luxo de Salvador

Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Justiça suspende concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros da Bahia

Justiça suspende concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros da Bahia
Imagem - Dia das Crianças: veja a programação dos shoppings de Salvador para curtir com a família

Dia das Crianças: veja a programação dos shoppings de Salvador para curtir com a família
Imagem - Leucemia, linfoma e mieloma: 12 mitos e verdades sobre doenças do sangue que merecem atenção

Leucemia, linfoma e mieloma: 12 mitos e verdades sobre doenças do sangue que merecem atenção