SALVADOR

Estudante de Direito e empreendedora: quem era a filha de PMs morta durante tentativa de assalto

Corpo de Brenda Nicole acontece na tarde deste domingo (6), no Cemitério Bosque da Paz

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 14:26

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A jovem Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, morta na madrugada deste domingo (6) durante uma tentativa de assalto no Imbuí, em Salvador, era estudante de Direito e atuava como estagiária da Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA).

Além do estágio na associação, Brenda também era empreendedora e proprietária da loja virtual Azul Turquesa, especializada em moda praia feminina.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto 1 de 11

A jovem era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Brenda é descrita por quem a conhecia como uma jovem gentil e doce. “Seu sorriso, sempre tão acolhedor, e a delicadeza com que tratava todos ao seu redor deixaram marcas bonitas em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela”, escreveu a APPMBA em nota.

“Você deixará saudade, Brenda. Uma saudade cheia de amor, carinho e das mais bonitas lembranças”, acrescentou a associação.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda precoce da jovem, relembrando seu carisma e companheirismo. “A nossa conexão vai além de irmãs, ela era minha confidente, melhor amiga e sangue do meu sangue. Eu não sei como vou sobreviver a isso. Minha menina, meu bebê, eu te amo eternamente, mas nem preciso falar isso muito, porque sempre, em qualquer oportunidade, te falava pelo WhatsApp e pessoalmente”, escreveu a irmã da jovem.

O velório do corpo de Brenda Nicole acontece na tarde deste domingo (6), no Cemitério Bosque da Paz. O sepultamento será realizado às 16h30.

A jovem foi encontrada ferida no rosto por disparo de arma de fogo na Avenida Jorge Amado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.