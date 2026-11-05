TRANSPORTE

Estudantes terão acesso gratuito ao metrô para fazer as provas do Enem em Salvador

Avaliação ocorre nos dias 8 e 15 de novembro

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:38

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

Os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão acesso gratuito ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas nos dias 8 e 15 de novembro. Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar o comprovante de inscrição no exame e um documento oficial com foto nas catracas das estações.

Para facilitar o deslocamento dos participantes até os locais de prova, o Metrô Bahia preparou uma operação especial, com reforço na atuação dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e trens reservas, que poderão ser disponibilizados conforme a demanda.

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O sistema funcionará normalmente nos dois domingos, das 5h à meia-noite. A movimentação de passageiros será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá fazer ajustes na operação, caso necessário.

A estrutura de segurança conta com mais de 2 mil câmeras distribuídas pelas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus.

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Durante a viagem, a concessionária também orienta os passageiros a seguir as recomendações do Embarque Consciente. Entre as medidas estão aguardar o desembarque antes de entrar no trem, respeitar os assentos preferenciais, dar prioridade nos elevadores a quem precisa, utilizar o corrimão nas escadas e nunca acessar a via.