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Estudantes terão acesso gratuito ao metrô para fazer as provas do Enem em Salvador

Avaliação ocorre nos dias 8 e 15 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:38

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

Os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão acesso gratuito ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas nos dias 8 e 15 de novembro. Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar o comprovante de inscrição no exame e um documento oficial com foto nas catracas das estações.

Para facilitar o deslocamento dos participantes até os locais de prova, o Metrô Bahia preparou uma operação especial, com reforço na atuação dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e trens reservas, que poderão ser disponibilizados conforme a demanda.

Erros que podem comprometer o desempenho na preparação para o Enem

Criar metas inalcançáveis; por Paulo Pinto/Agência Brasil
Encher o cronograma com tarefas que não se conectam; por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Ignorar o resto da vida (família, saúde, descanso); por Imagem: GaudiLab | Shutterstock
Planejar o que você quer, não o que realmente precisa; por Imagem: insta_photos | Shutterstock
Abrir mão de momentos importantes com a família; por Paulo Pinto/ABr
Não ter um passo a passo claro; por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
Esquecer de beber água e não manter uma alimentação saudável; por Imagem: Julio Ricco | Shutterstock
Ser cruel com você mesmo – zero empatia com seus limites. por Imagem: Gabriel_Ramos | Shutterstock
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Criar metas inalcançáveis; por Paulo Pinto/Agência Brasil

O sistema funcionará normalmente nos dois domingos, das 5h à meia-noite. A movimentação de passageiros será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá fazer ajustes na operação, caso necessário.

A estrutura de segurança conta com mais de 2 mil câmeras distribuídas pelas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus.

Melhores escolas da Bahia no Enem 2025

Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04 por Paula Fróes / CORREIO
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Colegio Acesso - Feira de Santana - Ponto Central - Nota: 715,13 por Reprodução
Colegio Anchieta - Salvador - Pituaçu - Nota: 708,43 por Divulgação
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Colegio Oficina - Salvador - Pituba - Nota: 696,47 por Maína Diniz
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Sartre Escola Seb - Monet - Lauro de Freitas - Buraquinho - Nota: 687,02   por Arquivo pessoal
Sartre Escola Seb - Itaigara - Salvador - Itaigara - Nota: 686,82   por Paula Fróes / CORREIO
Centro Educacional Mundai - Porto Seguro - Nota: 680,95 por Divulgação
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Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04 por Paula Fróes / CORREIO

Durante a viagem, a concessionária também orienta os passageiros a seguir as recomendações do Embarque Consciente. Entre as medidas estão aguardar o desembarque antes de entrar no trem, respeitar os assentos preferenciais, dar prioridade nos elevadores a quem precisa, utilizar o corrimão nas escadas e nunca acessar a via.

A Secretaria da Educação do Estado realizará uma ação de acolhimento para os estudantes nas estações Tamburugy e Lapa. A iniciativa prevê a distribuição de kits com squeezes, ventarolas de papel personalizadas, canetas e água para os candidatos que utilizarem o metrô nos dias de prova.

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