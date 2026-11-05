Estudantes terão transporte gratuito em Salvador nos dois domingos de Enem

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Millena Marques
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:57
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão utilizar gratuitamente o transporte público de Salvador nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas. A gratuidade será válida das 10h às 20h e abrangerá os ônibus convencionais, o BRT Salvador e o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC).
Para usufruir do benefício, os estudantes deverão apresentar o cartão de meia-passagem estudantil, que precisa estar ativo e dentro do prazo de validade. No momento do embarque, basta aproximar o cartão do validador. A passagem será liberada sem qualquer cobrança.
A iniciativa busca facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova e garantir o deslocamento de volta para casa. A Secretaria de Mobilidade (Semob) recomenda que os estudantes consultem antecipadamente os aplicativos de mobilidade para organizar os trajetos e evitar atrasos.
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Reforço na operação
Além da gratuidade, o transporte público contará com uma operação especial nos dois domingos de aplicação do exame. A Semob vai distribuir veículos da frota reguladora entre as estações de transbordo, que ficarão disponíveis para atender à demanda de linhas com maior movimento.
Também haverá ampliação da oferta de viagens e inclusão de veículos extras nas linhas que atendem aos bairros e terminais com maior concentração de passageiros. No BRT Salvador, a frota reguladora estará igualmente preparada para reforçar o atendimento, conforme a necessidade da operação.
Outra medida será a retomada do funcionamento da linha 0142 – Lapa x Vale do Canela durante os dois domingos. Os ônibus circularão das 6h às 19h, oferecendo mais uma alternativa de transporte aos candidatos que farão o Enem.