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Estudantes terão transporte gratuito em Salvador nos dois domingos de Enem

Gratuidade será válida das 10h às 20h e abrangerá os ônibus convencionais, o BRT Salvador e o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:57

Salvador Card
Salvador Card Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão utilizar gratuitamente o transporte público de Salvador nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas. A gratuidade será válida das 10h às 20h e abrangerá os ônibus convencionais, o BRT Salvador e o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

Para usufruir do benefício, os estudantes deverão apresentar o cartão de meia-passagem estudantil, que precisa estar ativo e dentro do prazo de validade. No momento do embarque, basta aproximar o cartão do validador. A passagem será liberada sem qualquer cobrança.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova e garantir o deslocamento de volta para casa. A Secretaria de Mobilidade (Semob) recomenda que os estudantes consultem antecipadamente os aplicativos de mobilidade para organizar os trajetos e evitar atrasos.

Aulão gratuito reúne estudantes da Região Metropolitana de Salvador na véspera do Enem

Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. por Divulgação
A atividade será realizada neste sábado (7), a partir das 13h, no Salesiano Dom Bosco, em Salvador. As vagas são limitadas. por Divulgação
A programação contará com professores especializados, material didático, kit educando e lanche. A proposta é oferecer uma preparação direcionada ao exame e auxiliar os participantes na revisão dos principais conteúdos. por Divulgação
A iniciativa dá continuidade às ações de preparação para o Enem realizadas pelo Instituto Alicerce em diferentes estados brasileiros. Na Bahia, o encontro reunirá estudantes de quatro municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS). por Divulgação
Os primeiros mil inscritos também terão direito a transporte gratuito, com saídas de Lauro de Freitas, Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida busca facilitar o deslocamento dos participantes até o local do evento. por Divulgação
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Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. por Divulgação

Reforço na operação

Além da gratuidade, o transporte público contará com uma operação especial nos dois domingos de aplicação do exame. A Semob vai distribuir veículos da frota reguladora entre as estações de transbordo, que ficarão disponíveis para atender à demanda de linhas com maior movimento.

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Também haverá ampliação da oferta de viagens e inclusão de veículos extras nas linhas que atendem aos bairros e terminais com maior concentração de passageiros. No BRT Salvador, a frota reguladora estará igualmente preparada para reforçar o atendimento, conforme a necessidade da operação.

Outra medida será a retomada do funcionamento da linha 0142 – Lapa x Vale do Canela durante os dois domingos. Os ônibus circularão das 6h às 19h, oferecendo mais uma alternativa de transporte aos candidatos que farão o Enem.

Tags:

Salvador Transporte Enem Educação

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