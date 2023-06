Estudantes visitam unidade de coleta de sangue da Hemoba no Hospital Roberto Santos

Estudantes do Colégio Estadual Francisco Conceição de Menezes, localizada no Cabula, visitaram, nesta terça-feira (30), a unidade de coleta de sangue da Fundação Hemoba instalada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).



Eles fazem parte do Projeto Doador do Futuro – criado pela Fundação Hemoba, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos sobre doação de sangue, como explicou a assistente social da Fundação, Karla Guedes.