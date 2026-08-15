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Eustácio Lopes é reeleito presidente do Sindpoc para terceiro mandato consecutivo

Chapa 1 venceu eleição do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia com 1.247 votos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:23

Eustácio Lopes (de branco) é reeleito presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia
Eustácio Lopes (de branco) é reeleito presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia Crédito: Robson Júnior/Divulgação

O investigador Eustácio Lopes foi reeleito presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) para o terceiro mandato consecutivo. Ele vai seguir na direção da entidade ao lado do investigador Érico Araújo, que ocupará a 1ª vice-presidência, e da investigadora Euler Schaper, vice-presidente adjunta,durante o quadriênio 2026–2030.

Ao todo, três chapas concorriam ao pleito, mas a vencedora foi a Chapa 1, “Diálogo, União e Luta”. A apuração dos votos foi iniciada na noite da última sexta-feira (14) e concluída na manhã deste sábado (15), na sede do sindicato, nos Barris.

A votação ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de agosto, das 8h às 18h, com urnas fixas e itinerantes distribuídas por unidades da Polícia Civil em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. Ao todo, o roteiro eleitoral contemplou 31 urnas, garantindo aos associados de diferentes regiões o direito ao voto para a escolha da nova diretoria do sindicato, tendo a chapa 1 sido eleita com 1.247.

"Queremos agradecer a toda a categoria pelo voto de confiança na nossa chapa, na nossa gestão. Temos certeza de que iremos continuar avançando", comemoraram os dirigentes sindicais.

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