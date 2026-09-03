SETEMBRO AMARELO

Evento gratuito em Salvador debate crise, tratamento e recuperação em saúde mental

Encontro do Grupo Bom Viver será realizado no dia 21 de setembro, no Mundo Plaza, com palestra sobre primeiro episódio psicótico

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:03

Setembro amarelo tem eventos ligados à saúde mental Crédito: Reprodução

A saúde mental e as formas de buscar ajuda em momentos de crise serão tema da 5ª edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental, marcada para 21 de setembro, às 19h, no auditório Mundo 1 do Business Center do Mundo Plaza, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Com o tema “A Saúde Mental e o Cuidado em Rede”, o evento gratuito reunirá especialistas para discutir desde o primeiro episódio psicótico até caminhos de tratamento e recuperação. As inscrições estarão abertas até 18 de setembro, pelo site do Grupo Bom Viver, e a participação estará sujeita à lotação do espaço.

A palestra de abertura será conduzida pelo psiquiatra Esdras Cabus, professor da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e coordenador do Programa de Primeiro Episódio Psicótico da instituição. Ele abordará a identificação e o tratamento inicial de quadros psicóticos.

Na sequência, uma mesa de debate discutirá “Da crise à recuperação: quando e onde procurar ajuda?”. Participarão o psiquiatra André Gordilho, o psicólogo Wagner Ferraz e a assistente social Andrea Machado, sob mediação do psiquiatra Arthur Couto.

Segundo André Gordilho, diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver, o debate busca ampliar o acesso à informação sobre os diferentes estágios do adoecimento mental. “Cada etapa do adoecimento requer um tipo de tratamento e conhecer como funciona a linha de cuidado em saúde mental é fundamental”, afirmou.

O encontro ocorrerá durante o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre prevenção ao suicídio. A entrada será gratuita, mediante inscrição prévia.

PROGRAMAÇÃO BOM VIVER CONVIDA

TEMA: A SAÚDE MENTAL E O CUIDADO EM REDE

Palestra: “Primeiro episódio psicóEco: da abordagem inicial ao tratamento”

Esdras Cabus (RQE: 5396)

Psiquiatra, Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA. Coordenador do Centro de

Estudos e Terapia do Abuso de Drogas - CETAD/UFBA. Supervisor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do HUPES/UFBA. Coordenador do TREMA - Programa de Primeiro Episódio PsicóVco da UFBA.

Mesa: “Da crise à recuperação: quando e onde procurar ajuda?”

André Gordilho (RQE: 6207)

Psiquiatra, Diretor Técnico-Médico e Coordenador do Serviço de Psiquiatria Intervencionista do Grupo Bom Viver. Especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e com especialização em psicogeriatria e psiquiatria intervencionista. Mestrado em Medicina e Saúde Humana. InternaVonal Fellow da American Psychiatric AssociaVon.

Wagner Ferraz (CRP-03: 2765)

Coordenador de Psicologia e Arteterapia do Grupo Bom Viver. Psicólogo, com estudos em psicanálise e Saúde Mental e 20 anos de experiência em clínica e gestão em serviços públicos e privados de saúde mental.

Andrea Machado (Cress-BA: 3674)



Assistente Social, gerente de operações do Bom Viver Hospital Dia, com 27 anos de experiência em serviços públicos e privados de saúde mental. Especialista em Serviço Social Hospitalar e em Acompanhamento Terapêutico.

Moderação: Arthur Couto (RQE: 19705)

Médico psiquiatra, Líder Médico do Grupo Bom Viver. Especialista em psiquiatra pelo Hospital Juliano Moreira, Preceptor do Hospital Geral Roberto Santos dentro do Programa de Residência Médica do Hospital Juliano Moreira. Psiquiatra interconsultor do Hospital Geral Roberto Santos.

SERVIÇO

O quê: 5ª edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental

Quando: 21/09, às 19h

Onde: Business Center do Mundo Plaza – Auditório Mundo 1 (Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores)

Entrada gratuita (mediante inscrição e sujeita à lotação do espaço)

Inscrições pelo site www.grupobomviver.com.br/bomviverconvida

Instagram: @grupobomviveroficial