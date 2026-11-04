MERCADO NÁUTICO

Evento reúne lanchas de Bell Marques, Wesley Safadão e Diogo Nogueira em Salvador

Salvador Boat Show 2026 acontece de 5 a 8 de novembro, na Bahia Marina

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:40

Bell Marques em sua lancha Crédito: Divulgação

As embarcações escolhidas por artistas como Bell Marques, Wesley Safadão, Simone Mendes e Diogo Nogueira estarão entre as atrações do Salvador Boat Show 2026. De 5 a 8 de novembro, a Bahia Marina, em Salvador, recebe o evento, que permitirá ao público conhecer de perto modelos utilizados pelos cantores em momentos de lazer. Entre as opções em exposição estão uma lancha com capacidade para 13 pessoas e espaço gourmet e outra de 44 pés desenvolvida em parceria com um estúdio italiano. Os ingressos estão à venda no site oficial www.salvadorboatshow.com.br.

Um dos modelos que poderá ser visitado é a Azov Z260 Open, adquirida por Wesley Safadão e Simone Mendes. Fabricada por um estaleiro pernambucano, a embarcação foi projetada para passeios em família ou com amigos e comporta até 13 pessoas. Entre os diferenciais estão o cockpit amplo, os estofados personalizados e o espaço gourmet localizado na popa, parte traseira do barco. Os ambientes integrados favorecem a convivência durante a navegação. Além dela, a marca apresentará outras três embarcações, com dimensões entre 31 e 44 pés.

A lista de modelos também inclui a NX 44 by Pininfarina, primeira lancha do sambista Diogo Nogueira. Com 13,77 metros de comprimento, o barco é fruto da colaboração entre o estaleiro pernambucano NX Boats e o estúdio italiano Pininfarina, que também desenvolve projetos para marcas como a Ferrari. A embarcação recebe até 20 pessoas em passeios diurnos e dispõe de duas suítes, com estrutura para pernoite de até quatro ocupantes. Grandes janelas, cockpit espaçoso e toldo elétrico estão entre os atributos do modelo.

Já a Schaefer 660, escolhida pelo cantor baiano Bell Marques, conhecido pelo trabalho à frente da banda Chiclete com Banana, tem 20,08 metros de comprimento. Um dos destaques do projeto são as varandas laterais automatizadas, que ampliam a área de convivência e permitem maior integração com o mar. A lancha conta ainda com quatro cabines, incluindo uma suíte máster, flybridge (área superior de lazer), espaço gourmet e plataforma de popa. A capacidade é de até 20 pessoas durante o dia e oito para pernoite.

Para Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica/Boat Show Eventos, a presença de embarcações associadas a artistas conhecidos ajuda a aproximar o público do universo náutico. “Esses modelos despertam a curiosidade porque mostram um pouco das escolhas de artistas conhecidos do público e permitem conhecer de perto embarcações que muitas pessoas veem apenas nas redes sociais. Mas o Salvador Boat Show vai muito além. Teremos barcos de diferentes tamanhos e perfis, novidades em tecnologias, equipamentos, acessórios e experiências sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos. É uma oportunidade tanto para quem já navega quanto para quem deseja conhecer melhor esse universo”, afirma.

Além da exposição de lanchas, o evento terá produtos, serviços e equipamentos voltados ao setor náutico, assim como a possibilidade de realizar test drives. A expectativa da organização é superar os números da edição de 2025, que recebeu mais de 5 mil visitantes, apresentou cerca de 40 embarcações e reuniu 30 marcas. Na ocasião, mais de 40 barcos foram vendidos.

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques 1 de 14

O Salvador Boat Show será realizado na Bahia Marina, entre os dias 5 e 8 de novembro. A visitação acontece das 14h às 21h, com exceção do último dia, quando o encerramento está previsto para as 20h.

O evento conta com apoio oficial da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Especial do Mar e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda.

SERVIÇO

O que: Salvador Boat Show 2026

Quando: de 5 a 8 de novembro

Onde: Bahia Marina — Av. Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, Salvador (BA)

Horários: das 14h às 21h; no último dia, encerramento às 20h

Mais informações e ingressos: Salvador Boat Show

Cobertura completa: www.nautica.com.br

Confira o calendário dos Boat Shows no Brasil em 2026: