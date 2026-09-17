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Ex-aluno entra em colégio nobre de Salvador e arremessa vaso sanitário contra professor

Suspeito fugiu do local

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:11

Ex-aluno entra em colégio nobre de Salvador e arremessa vaso sanitário contra professor
Ex-aluno entra em colégio nobre de Salvador e arremessa vaso sanitário contra professor Crédito: Reprodução

Um homem entrou na portaria da unidade do Colégio Sartre no Itaigara, uma das instituições de ensino tradicional e de alto padrão de Salvador, na quarta-feira (16), e tentou arremessar um vaso sanitário cheio contra um professor, de 36 anos. O suspeito fugiu do local após a ação.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o homem seria um ex-aluno da instituição, e a vítima, um professor de literatura. Apesar da tentativa, ninguém foi atingido.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas na tarde para averiguar a ocorrência de dano. Segundo o responsável administrativo pelo local, o indivíduo entrou na unidade portando um vaso sanitário com terra e arremessou o objeto no chão, na área da portaria. 

A ocorrência foi registrada para a adoção das medidas cabíveis.

A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) realiza oitivas e diligências para esclarecer o caso.

A reportagem procurou o Colégio Sartre para saber o posicionamento da instituição sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

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