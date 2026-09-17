SALVADOR

Ex-funcionário de hotel é suspeito de ameaçar e cobrar R$ 200 mil para esconder conteúdo comprometedor

Cinco aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados para extração e análise de dados nesta quinta-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 23:03

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um grupo se tornou alvo de investigação opor suspeita de extorsão praticada por meio digital em Salvador. As vítimas são representantes de uma empresa do setor hoteleiro na capital baiana. Equipes apreenderam cinco aparelhos celulares para extração e análise de dados durante a Operação Hospedeiro, deflagrada nesta quinta-feira (17).

A investigação teve início após o registro de ameaças. Segundo as apurações, um homem exigiu vantagem financeira de R$ 200 mil para não divulgar suposto material que poderia causar prejuízos à imagem do empreendimento. As abordagens ocorreram por aplicativos de mensagens e outros meios digitais.

Segundo a polícia, elementos técnicos e digitais que indicaram um ex-funcionário do estabelecimento como sendo o autor das mensagens com exigências e ameaças, e outros dois que cederam suas contas bancárias para o recebimento da vantagem indevida.