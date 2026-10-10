Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso

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Mariana Rios
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:56
O ex-militar russo, condenado à prisão perpétua e preso neste sábado (10) em Salvador, foi flagrado com 600 kg de cocaína e documento falso em seu país de origem. Ele era considerado foragido e acabou capturado em Salvador durante a Operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e da Interpol.
Após a prisão, o homem foi levado à sede da Polícia Federal, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), será iniciado o procedimento de comunicação com a Justiça russa para dar andamento ao processo de extradição.
Foragido internacional era procurado pela Interpol
De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a operação foi intensificada após a Interpol alertar sobre a possibilidade de o foragido tentar se esconder na Bahia.
“Intensificamos as ações de inteligência, após a Interpol nos avisar sobre a possibilidade dele tentar se esconder na Bahia. Escolheu o local errado e acabou preso. Seguiremos firmes no combate ao crime organizado”, afirmou Werner.
De acordo com as informações divulgadas pela SSP-BA, o estrangeiro passou por outros estados brasileiros antes de chegar à capital baiana, onde acabou localizado no bairro de Águas Claras.
O homem possui condenação à prisão perpétua na Rússia por crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de documentos falsos. Ele também era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para solicitar a localização e a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente.
As investigações apontam que o suspeito pretendia estruturar uma rede de distribuição de armamentos, munições e entorpecentes no território brasileiro. A suspeita é de que os produtos seriam destinados a organizações criminosas que atuam no país.
Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do preso nem detalhes sobre possíveis negociações já realizadas com facções brasileiras.