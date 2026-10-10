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Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso

Condenado à prisão pérpetua na Rússia foi capturado, após alerta da Interpol, em Salvador onde tentava vender armas para facções brasileiras, informou SSP

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:56

Foragido da Rússia, ex-militar chega à sede da PF onde será iniciado o processo de extradição
Foragido da Rússia, ex-militar chega à sede da PF onde será iniciado o processo de extradição Crédito: Divulgação/SSP

O ex-militar russo, condenado à prisão perpétua e preso neste sábado (10) em Salvador, foi flagrado com 600 kg de cocaína e documento falso em seu país de origem. Ele era considerado foragido e acabou capturado em Salvador durante a Operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e da Interpol.

Após a prisão, o homem foi levado à sede da Polícia Federal, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), será iniciado o procedimento de comunicação com a Justiça russa para dar andamento ao processo de extradição.

Foragido internacional era procurado pela Interpol

Russo condenado à prisão perpétua em seu país foi preso na Bahia durante a Operação Artemis por Alberto Maraux
Ex-militar era procurado e foi localizado após alerta da Interpol sobre a possibilidade de ele se esconder na Bahia por Alberto Maraux
Segundo a SSP-BA, o homem foi flagrado na Rússia com 600 kg de cocaína e documento falso por Alberto Maraux
Prisão do foragido ocorreu em Salvador, durante operação de combate ao crime organizado por Divulgação/SSP
Foragido da Rússia, ex-militar chega à sede da PF onde será iniciado o processo de extradição por Divulgação/SSP
Após a captura, o russo foi levado à sede da Polícia Federal, em Salvador por Divulgação/SSP
Polícia Federal deverá iniciar a comunicação com a Justiça russa para dar andamento ao processo de extradição do ex-militar por Divulgação/SSP
Operação Artemis contou com a atuação integrada de forças de segurança brasileiras e da Interpol por Divulgação/SSP
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Russo condenado à prisão perpétua em seu país foi preso na Bahia durante a Operação Artemis por Alberto Maraux

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a operação foi intensificada após a Interpol alertar sobre a possibilidade de o foragido tentar se esconder na Bahia.

“Intensificamos as ações de inteligência, após a Interpol nos avisar sobre a possibilidade dele tentar se esconder na Bahia. Escolheu o local errado e acabou preso. Seguiremos firmes no combate ao crime organizado”, afirmou Werner.

Preso em Águas Claras

De acordo com as informações divulgadas pela SSP-BA, o estrangeiro passou por outros estados brasileiros antes de chegar à capital baiana, onde acabou localizado no bairro de Águas Claras.

O homem possui condenação à prisão perpétua na Rússia por crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de documentos falsos. Ele também era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para solicitar a localização e a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente.

As investigações apontam que o suspeito pretendia estruturar uma rede de distribuição de armamentos, munições e entorpecentes no território brasileiro. A suspeita é de que os produtos seriam destinados a organizações criminosas que atuam no país.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do preso nem detalhes sobre possíveis negociações já realizadas com facções brasileiras.

Tags:

Traficante Foragido Russo

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