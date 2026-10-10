ÁGUAS CLARAS

Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso

Condenado à prisão pérpetua na Rússia foi capturado, após alerta da Interpol, em Salvador onde tentava vender armas para facções brasileiras, informou SSP

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:56

Foragido da Rússia, ex-militar chega à sede da PF onde será iniciado o processo de extradição Crédito: Divulgação/SSP

O ex-militar russo, condenado à prisão perpétua e preso neste sábado (10) em Salvador, foi flagrado com 600 kg de cocaína e documento falso em seu país de origem. Ele era considerado foragido e acabou capturado em Salvador durante a Operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e da Interpol.

Após a prisão, o homem foi levado à sede da Polícia Federal, em Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), será iniciado o procedimento de comunicação com a Justiça russa para dar andamento ao processo de extradição.

Foragido internacional era procurado pela Interpol 1 de 8

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a operação foi intensificada após a Interpol alertar sobre a possibilidade de o foragido tentar se esconder na Bahia.

“Intensificamos as ações de inteligência, após a Interpol nos avisar sobre a possibilidade dele tentar se esconder na Bahia. Escolheu o local errado e acabou preso. Seguiremos firmes no combate ao crime organizado”, afirmou Werner.

Preso em Águas Claras

De acordo com as informações divulgadas pela SSP-BA, o estrangeiro passou por outros estados brasileiros antes de chegar à capital baiana, onde acabou localizado no bairro de Águas Claras.

O homem possui condenação à prisão perpétua na Rússia por crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de documentos falsos. Ele também era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para solicitar a localização e a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente.

As investigações apontam que o suspeito pretendia estruturar uma rede de distribuição de armamentos, munições e entorpecentes no território brasileiro. A suspeita é de que os produtos seriam destinados a organizações criminosas que atuam no país.