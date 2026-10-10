SERVIÇO

Exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma têm agendamento on-line em Salvador

Marcação é feita pela plataforma Salvador Digital; usuário pode escolher a unidade, a data e o horário entre as opções disponíveis

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 00:06

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador amplia o agendamento on-line de serviços para coleta de exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma Crédito: Divulgação/SMS

Moradores de Salvador podem agendar pela internet a coleta de exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma (ECG) na rede municipal de saúde. A marcação é feita pela plataforma Salvador Digital, sem necessidade de ir presencialmente a uma unidade apenas para solicitar o agendamento.

Pelo sistema, o usuário pode consultar as unidades de saúde disponíveis e escolher a data e o horário do atendimento, conforme a oferta apresentada na plataforma. Para acessar o serviço, é necessário fazer login com uma conta Gov.br.

Para o secretário da Saúde, Rodrigo Alves, a disponibilização dos serviços no ambiente virtual representa um avanço na relação entre a população e a rede municipal de saúde.

Saiba como agendar exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma pela internet em Salvador 1 de 7

“Disponibilizar esses serviços virtualmente é uma forma de facilitar o acesso da população à saúde. O cidadão pode fazer o agendamento de onde estiver, sem precisar se deslocar até uma unidade apenas para marcar um exame. Isso proporciona mais comodidade, reduz deslocamentos desnecessários e pode contribuir para diminuir filas relacionadas ao processo de agendamento, além de otimizar o atendimento e permitir que as pessoas organizem melhor sua rotina”, destaca.

Como agendar os exames pela internet

O procedimento pode ser feito pelo site ou aplicativo Salvador Digital. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Salvador Digital.

Pesquise pelo serviço desejado: coleta de exames laboratoriais, raio-X ou eletrocardiograma (ECG).

Faça login com sua conta Gov.br, conforme solicitado.

Entre na página do serviço e clique em “Agendar”.

Selecione a opção “Atendimento Presencial”.

Escolha uma das unidades de saúde disponíveis no sistema.

Consulte as datas e os horários e selecione a opção desejada.

Confira os dados e siga as instruções da plataforma para concluir a marcação.

O que o usuário precisa saber

A oferta de unidades, datas e horários depende da disponibilidade informada no sistema. Por isso, nem todas as unidades necessariamente terão vagas para o período desejado.