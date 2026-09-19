200 ANOS DEPOIS

Explorador baiano refaz 11 mil km percorridos por Darwin pela Patagônia

Marcio Pimenta revisitou sozinho territórios explorados pelo jovem Charles Darwin e transformou a expedição em livro; obra será lançada em Salvador

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18:12

Marcio Pimenta e o livro Encontrando Darwin – Uma expedição pelos confins do mundo, publicado pela editora Solisluna Crédito: Divulgação

Quase dois séculos depois de Charles Darwin percorrer a Patagônia a bordo do HMS Beagle, um explorador baiano refez sozinho 11 mil quilômetros de sua rota pela região entre Argentina e Chile. A viagem foi realizada em 2023 por Marcio Pimenta e deu origem ao livro Encontrando Darwin – Uma expedição pelos confins do mundo, publicado pela editora Solisluna.

O resultado da expedição chega agora a Salvador. Pimenta participa de um bate-papo e de uma sessão de autógrafos no dia 8 de outubro, às 18h30, na livraria Terra Libris, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. O evento é aberto ao público.

Darwin, o Beagle e a Patagônia: uma viagem por imagens 1 de 10

Mais do que reproduzir o trajeto de um dos cientistas mais conhecidos da história, Pimenta decidiu acompanhar os passos do Darwin jovem, ainda com pouco mais de 20 anos, quando o naturalista britânico viajou pela América do Sul entre 1832 e 1835 e registrou paisagens, povos, animais e formações geológicas em seus cadernos.

“Eu não queria encontrar o homem que já conhecia as respostas. Queria compreender o jovem que estava aprendendo a fazer as perguntas”, explica Pimenta.

A expedição foi financiada pela National Geographic Society e transformou a Patagônia em uma espécie de ponto de encontro entre duas épocas. De um lado, os registros de Darwin feitos no século 19. Do outro, a experiência de um explorador que percorreu os mesmos territórios quase 200 anos depois para observar o que mudou e o que permaneceu.

O resultado combina literatura de viagem, história da ciência e observação contemporânea. A comparação entre as duas jornadas também leva o autor a abordar povos originários, colonização, geologia, memória e transformações ambientais.

“Quando viajamos rapidamente, um lugar tende a permanecer como paisagem. Quando diminuímos o ritmo e começamos a observar, percebemos que estamos atravessando diferentes camadas de tempo ao mesmo tempo”, afirma.

Da economia às expedições

Nascido em Salvador e morando atualmente em Florianópolis, Marcio Pimenta é formado em Economia e deixou a carreira acadêmica em 2013 para se dedicar a projetos de exploração, documentação e narrativa em regiões remotas.

Ao longo da carreira, realizou trabalhos em zonas de guerra, desertos, geleiras e áreas da América do Sul, além de ter publicado trabalhos em veículos como National Geographic, The New York Times, The Wall Street Journal e Rolling Stone.

Na expedição pela Patagônia, porém, o desafio foi diferente: pela primeira vez, um personagem histórico serviu como guia para sua investigação.

“Darwin não me mostrou o caminho; mostrou uma maneira de olhar. Estava presente o tempo todo, nas páginas de seus diários e nas perguntas que surgiam diante da paisagem”, conta.

Para o explorador, a experiência também levou a uma reflexão sobre o próprio significado de explorar no século 21.

“O mundo está amplamente cartografado, mas isso não significa que esteja inteiramente compreendido. Ainda existem perguntas novas a fazer sobre lugares conhecidos”, afirma.

Serviço

Lançamento ‘Encontrando Darwin – Uma expedição pelos confins do mundo’, de Marcio Pimenta (Solisluna Editora) | Bate-papo com o autor e sessão de autógrafos

Data: 8 de outubro, quinta-feira, 18h30

Local: Livraria Terra Libris - Praça Castro Alves, nº 5, Salvador (Térreo do Cine Glauber Rocha)