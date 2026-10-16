ACIDENTE

Explosão em restaurante deixa dois funcionários feridos e causa correria no Salvador Shopping

Incidente ocorreu na cozinha de restaurante e deixou uma pessoa ferida

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:45

Explosão causou tumulto no Salvador Shopping Crédito: Mara Souza/CORREIO

Os clientes do Salvador Shopping passaram por um susto no início da tarde desta sexta-feira (16). De acordo com relatos de pessoas que estavam na Praça de Alimentação, houve uma explosão na cozinha de um dos restaurantes do local, o Divino Fogão. O incidente provocou correria entre funcionários e clientes, além de deixar uma pessoa ferida.

“Foi a cozinha do Divino Fogão. Houve uma explosão e aí teve um princípio de tumulto na praça de alimentação do shopping. Na hora, todo mundo correu, mas uma pessoa precisou ser atendida porque ela foi atingida com alguma coisa”, relatou uma cliente que estava no local no momento da explosão, mas prefere não falar o nome.

Em nota, o Salvador Shopping explicou que o incidente envolveu um maçarico culinário que acionou o sistema de sprinklers, um mecanismo de segurança contra incêndios, do local. Ainda segundo o shopping, dois colaboradores do estabelecimento sofreram ferimentos leves, receberam os primeiros atendimentos da Brigada e foram encaminhados a uma unidade hospitalar.

Explosão causou correria no Salvador Shopping 1 de 4

Outro cliente, que preferiu não se identificar, também contou como foi a reação das pessoas após o barulho. Segundo ele, o restaurante fica de costas para uma hamburgueria da praça de alimentação e, assim que ouviram o estrondo, funcionários saíram do estabelecimento, provocando correria entre os presentes.

“Parece que esse mesmo lugar registrou uma situação parecida, que é o Divino Fogão. Ele fica de costas com uma hamburgueria daqui da praça. A galera viu o barulho, o pessoal do restaurante correu para frente e todo mundo começou a correr sem saber de nada”, contou.