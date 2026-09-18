Expo Favela reúne moda, cultura e empreendedorismo em Salvador neste fim de semana

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Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:50
A Expo Favela Innovation Bahia 2026 acontece nesta sexta-feira (18) e no sábado (19), no Shopping Bela Vista, em Salvador. Com entrada gratuita, o evento será realizado das 9h às 22h e reunirá empreendedores, artistas, profissionais e instituições em uma programação voltada a negócios, moda, cultura, inovação e transformação social.
Realizada pela Central Única das Favelas (Cufa) Bahia, com curadoria da Startei Hub de Inovação e parceria da Favela Holding, a iniciativa busca aproximar projetos desenvolvidos nas periferias de empresas, investidores, poder público e consumidores.
A programação inclui palestras, conferências, podcasts e apresentações culturais, além de discussões sobre mercado de trabalho, políticas públicas, tecnologia social, indústria cultural, economia afro e desenvolvimento dos territórios.
Um dos destaques é o TOP Cufa 2026, competição que levará ao palco principal um desfile com estilistas e criações previamente selecionados. A atividade será realizada nesta sexta, das 18h30 às 21h, e continuará no sábado, das 16h às 18h30.
No primeiro dia, após a abertura cultural e institucional, Helen Moraes apresenta a palestra “Como transformar território, oportunidade e empreendedorismo em construção de riqueza”. Outros debates abordarão o futuro do trabalho no Brasil, cidadania produtiva e a ocupação de espaços pelas favelas.
No sábado, a cantora, compositora e dançarina Nara Couto e o produtor musical DJ Raiz, precursor da cultura Sound System na Bahia, participam da conferência “A música, a cena e os negócios entre nós para o mundo”.
“Queremos ampliar cada vez mais a visibilidade dos empreendedores das favelas, conectar esses talentos a empresas, investidores e ao poder público e mostrar que a favela é território de potência, criatividade e geração de negócios”, afirma o presidente da Cufa Bahia, Márcio Lima.