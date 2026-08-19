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Exposição de Ziraldo em Salvador entra no último mês; veja como visitar de graça

Mundo Zira reúne tecnologia, literatura e interatividade no Museu de Arte da Bahia e já recebeu mais de 30 mil pessoas

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:01

Mundo Zira – Ziraldo Interativo Crédito: @frameadois

Quem ainda não conferiu a exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo, em cartaz no Museu de Arte da Bahia (MAB), tem poucas semanas para aproveitar. Já na reta final da temporada em Salvador, a mostra chegou ao seu último mês em cartaz. A imersão inédita e divertida na obra de Ziraldo vai até o dia 13 de setembro. Desde a abertura, em 23 de maio, mais de 30 mil pessoas já visitaram a exposição.

Um dos destaques da Mundo Zira está na proposta de reunir literatura, arte, tecnologia e interatividade em uma programação que dialoga com visitantes de todas as idades. Idealizada para ir além da contemplação, a mostra estimula a imaginação, a criatividade e o contato com a literatura por meio de recursos tecnológicos e experiências interativas, transformando a visita em um momento de descoberta, diversão e afeto para toda a família.

Mundo Zira – Ziraldo Interativo 1 de 5

Enquanto as crianças podem descobrir o universo de Ziraldo por meio de atividades participativas, pais e avós têm a chance de reencontrar personagens e histórias que marcaram suas infâncias. Inspirada em clássicos como O Menino Maluquinho, Flicts e A Turma do Pererê, a mostra convida o público a brincar, criar e explorar os diferentes ambientes de forma lúdica e envolvente.

Ao longo do percurso, é possíbrl interagir com mesas digitais de desenho e pintura, participar de brincadeiras com a Turma do Pererê, explorar atividades em realidade aumentada e mergulhar em ambientes inspirados em obras marcantes, como Flicts, O Menino Quadradinho e O Menino da Lua. A exposição também proporciona uma experiência sonora em que o próprio Ziraldo narra o início de uma de suas histórias, conduzindo o público por um universo que desperta memórias e aproxima diferentes gerações.

Idealizada e produzida pela Lumen Produções, Mundo Zira – Ziraldo Interativo conta com patrocínio do Banco do Brasil e da BB Asset, realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), apoio do Instituto Ziraldo e curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha de Ziraldo, respectivamente.