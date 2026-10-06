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Faculdade de Salvador promove capacitação gratuita em Inteligência Artificial

Programação começa às 19h desta terça-feira (60, no Youtube

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17:18

ChatGPT
ChatGPT Crédito: Pexels

A Estácio realiza, nesta terça-feira (6), às 19h, o evento online e gratuito “IA na prática: aprenda e aplique”, voltado para quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos em tecnologia. Com transmissão ao vivo, pelo YouTube, a iniciativa pretende mostrar como a Inteligência Artificial pode ser aplicada na rotina profissional, com foco em ferramentas e estratégias capazes de gerar resultados concretos.

Conduzida pelo Mestre em Inovação Tecnológica e coordenador do projeto MBA 4.0 da Estácio, Victor Santos, o objetivo do encontro é discutir a IA para além do uso conceitual, mostrando possibilidades de aplicação em diferentes contextos profissionais.

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“Mais do que conhecer as ferramentas de Inteligência Artificial, é importante entender como incorporá-las à rotina profissional de forma estratégica. A IA já está transformando a maneira como trabalhamos, aprendemos e tomamos decisões no dia a dia", explica Santos.

Tags:

Inteligência Artificial

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