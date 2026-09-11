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Faculdade promove evento com 25 serviços gratuitos de saúde, cidadania e orientação profissional

Programação terá a participação de instituições parceiras, entre elas a Fundação Hemoba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Ministério Público da Bahia (MP-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:08

Unijorge
Unijorge Crédito: Divulgação/Unijorge

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) realiza, neste sábado (12), das 8h às 12h, no Campus Paralela, mais uma edição do Dia C – Dia de Responsabilidade Social UJ. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Sicoob, vai reunir dezenas de atividades voltadas à promoção da cidadania, saúde, educação e inclusão social, oferecendo gratuitamente 25 serviços à população.

A programação contará com a participação de instituições parceiras, entre elas a Fundação Hemoba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Ministério Público da Bahia (MP-BA), além do envolvimento de estudantes e professores de diferentes cursos da universidade.

Um dos destaques será a presença do Hemóvel, unidade móvel da Hemoba destinada à coleta externa de sangue. A ação integra a mobilização da fundação para ampliar o número de doadores e contribuir para a recuperação dos estoques sanguíneos, que enfrentam níveis abaixo do ideal. A população também poderá atualizar a caderneta de vacinação por meio dos serviços disponibilizados pela SMS.

Na área de cidadania, o MP-BA realizará um mutirão voltado à retificação de nome e gênero, oferecendo orientação e suporte para pessoas que desejam exercer esse direito de forma segura e acessível.

Os participantes terão acesso ainda a orientações jurídicas nas áreas Cível, Trabalhista e do Consumidor, além de apoio para criação e regularização da conta GOV.BR. A programação inclui atividades educativas, como contação de histórias e oficina de Libras, ampliando as ações voltadas à inclusão e ao desenvolvimento social.

No campo da saúde, serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial e glicemia, avaliações nutricional, oftalmológica e fonoaudiológica, além de triagens, atendimentos odontológicos, orientações posturais e acolhimento psicológico direcionado a mulheres em situação de violência.

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Empreendedores e trabalhadores também poderão buscar orientações sobre gestão financeira, empregabilidade, organização de negócios e os impactos da Reforma Tributária. Outra iniciativa prevista é o Plantão de Engenharia Legal, que oferecerá orientação técnica gratuita sobre problemas estruturais em imóveis, como rachaduras, infiltrações e reformas, além do cadastramento de interessados em projetos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS).

Com foco na prestação de serviços e no fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade, o Dia C busca ampliar o acesso da população a atendimentos especializados e informações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida.

Tags:

Salvador

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