Fagner faz show em Salvador com clássicos de cinco décadas de carreira

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Mariana Rios
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:51
O cantor e compositor Raimundo Fagner retorna a Salvador neste sábado (19) para apresentar o show “Cantando Clássicos”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação começa às 19h, com abertura dos portões às 17h.
Com mais de cinco décadas de carreira, Fagner leva ao palco um repertório formado por músicas que marcaram sua trajetória e atravessaram gerações. Entre os sucessos previstos estão “Espumas ao Vento”, “Canteiros”, “Deslizes”, “Borbulhas de Amor” e “Retrovisor”.
A apresentação reúne diferentes fases da carreira do artista e propõe um reencontro com o público por meio de canções conhecidas da música brasileira.
Fagner estará acompanhado por sua banda e equipe, formadas, em sua maioria, por profissionais cearenses que mantêm uma parceria de longa data com o cantor.
Show: Fagner – “Cantando Clássicos”
Data: 19 de setembro (sábado)
Horário: 19h
Abertura dos portões: 17h
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
Endereço: Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande, Salvador-BA
Ingressos: vendas online pela Sympla e presencialmente na bilheteria do TCA.