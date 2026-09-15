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Fagner faz show em Salvador com clássicos de cinco décadas de carreira

Cantor apresenta 'Cantando Clássicos' na Concha Acústica do TCA, às 19h; repertório inclui Espumas ao Vento, Canteiros e Borbulhas de Amor

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:51

Fagner fará show em Salvador
Fagner fará show em Salvador Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Raimundo Fagner retorna a Salvador neste sábado (19) para apresentar o show “Cantando Clássicos”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação começa às 19h, com abertura dos portões às 17h.

Com mais de cinco décadas de carreira, Fagner leva ao palco um repertório formado por músicas que marcaram sua trajetória e atravessaram gerações. Entre os sucessos previstos estão “Espumas ao Vento”, “Canteiros”, “Deslizes”, “Borbulhas de Amor” e “Retrovisor”.

A apresentação reúne diferentes fases da carreira do artista e propõe um reencontro com o público por meio de canções conhecidas da música brasileira.

Fagner estará acompanhado por sua banda e equipe, formadas, em sua maioria, por profissionais cearenses que mantêm uma parceria de longa data com o cantor.

Serviço

Show: Fagner – “Cantando Clássicos”

Data: 19 de setembro (sábado)

Horário: 19h

Abertura dos portões: 17h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Endereço: Av. Alberto Pinto, 11, Campo Grande, Salvador-BA

Ingressos: vendas online pela Sympla e presencialmente na bilheteria do TCA.

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Tags:

Música Tca

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