POLÍCIA

Falsos corretores são presos por fraude em financiamentos de imóveis em Salvador

Investigados anunciavam imóveis em plataforma de vendas e ofereciam cotas de consórcio como se fossem financiamentos

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:49

Três pessoas foram presas em centro comercial durante operação Crédito: Polícia Civil

Uma empresa investigada por suspeita de enganar pessoas interessadas em comprar imóveis foi alvo de uma operação em Salvador. Três falsos corretores foram presos em flagrante na quarta-feira (18), durante a Operação Chave Falsa, realizada em um estabelecimento comercial no bairro de Brotas. Os suspeitos são investigados por estelionato, organização criminosa e exercício ilegal da profissão.

O esquema, segundo a apuração policial, começava com anúncios de imóveis publicados em uma plataforma de comércio eletrônico. As ofertas atraíam consumidores em busca da casa própria, mas, ao avançarem nas tratativas, eles eram apresentados a uma proposta diferente: a contratação de cotas de consórcio.

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A modalidade era oferecida como se fosse um financiamento imobiliário, embora não assegure a liberação imediata do dinheiro. No consórcio, o acesso ao crédito depende da contemplação, o que pode ocorrer por sorteio ou lance. A investigação apura se os consumidores eram levados a acreditar que teriam acesso ao financiamento necessário para comprar os imóveis anunciados.

No local onde a operação foi realizada, os policiais encontraram três possíveis vítimas. Uma delas já havia pago valores à empresa em 27 de agosto deste ano. As outras duas, um casal, ainda negociavam e não tinham efetuado pagamentos. Uma quarta pessoa foi levada à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar depoimento.