INDIGNAÇÃO

Família contesta adiamento de audiência de PM que matou esposa após defesa pedir exame de sanidade mental: 'É um escárnio'

O cabo da Polícia Militar João Marcelo Araújo Hermano trabalhava no setor de inteligência da PM

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:09

Celeste era casada com Hermano Crédito: Reprodução

A família da policial Celeste Martins Oliveira do Nascimento contestou o pedido de instauração de um incidente de insanidade mental apresentado pela defesa do marido dela, o cabo da PM João Marcelo Araújo Hermano, que é acusado de matá-la a tiros em Salvador. Para Celina Martins, irmã da vítima, a alegação representa um desrespeito aos familiares e causa indignação, principalmente por ter sido apresentada poucas horas antes da audiência de instrução e julgamento..

“É um escárnio para nós, familiares. O réu é militar, graduado em Direito, passou pela CIPE e pelo setor de inteligência da PM, sem nenhum histórico de doença mental”, afirmou Celina. A familiar também criticou o fato de a solicitação ter provocado o segundo adiamento da sessão, inicialmente prevista para esta terça-feira (17).

A audiência foi remarcada para 15 de fevereiro de 2027, data que também é questionada por Celina por conta do seu significado. “Faltando poucas horas para a audiência, a defesa faz essa alegação de insanidade mental e consegue o segundo adiamento, remarcando justamente para o dia 15 de fevereiro, data em que minha irmã completaria 40 anos”, reclama.

PM é suspeito de matar mulher, que também era policial 1 de 6

Além de questionar condição mental do acusado, Celina relembrou as circunstâncias da morte da policial. “Ela foi pega de surpresa em um ambiente familiar, enquanto se trocava, sem qualquer chance de defesa. Foi atingida por um disparo de arma de fogo na parte alta da cabeça por alguém que conhecia bem a dinâmica”, destacou.

A irmã também voltou a apontar a tentativa de destruição de provas após o assassinato. Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), João Marcelo teria queimado o celular da vítima e colocado o aparelho em um saco plástico com água. Celina, por sua vez, questionou o uso do conteúdo do próprio aparelho pela defesa

O pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi apresentado pelos advogados de João Marcelo e levou o juiz a adiar a audiência. O procedimento, caso seja autorizado, prevê uma avaliação especializada para verificar as condições mentais do acusado e sua capacidade de compreender o caráter ilícito dos próprios atos. A Justiça ainda deverá decidir sobre a abertura do incidente.

Relembre o caso

Celeste Martins Oliveira do Nascimento foi morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava com João Marcelo, no Edifício Mirabeau Sampaio, no bairro do Barbalho, em Salvador. O crime aconteceu na tarde de 3 de julho de 2026.