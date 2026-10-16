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Família é feita refém e sete suspeitos são presos no Vale das Pedrinhas, em Salvador

Entre as vítimas estavam duas mulheres e uma criança

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:11

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

Uma família foi feita refém por seis homens em uma residência na Rua João Pinheiro do Amaral, no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na noite de quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, as vítimas, duas mulheres e uma criança, foram libertadas após negociação com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Sete suspeitos foram presos na ação.

De acordo com a PM, policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Bope realizavam patrulhamento na região durante a Operação Dominus Areae quando encontraram homens armados em via pública. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram.

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Durante as buscas, seis homens foram encontrados escondidos em uma casa, onde mantinham as três pessoas em cárcere privado. O Bope foi acionado e iniciou as negociações, que terminaram com a libertação das vítimas e a rendição dos suspeitos.

Nas proximidades, outro homem armado tentou fugir ao perceber a aproximação de uma guarnição, mas foi alcançado e preso.

Durante a operação, os policiais apreenderam três pistolas, uma granada, mais de 150 munições de diferentes calibres, nove carregadores, porções de cocaína e maconha, R$ 337 em dinheiro e um porta-carregador duplo de pistola.

Os sete suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

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