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Família é feita refém por adolescente no Nordeste de Amaralina

Jovem foi apreendido cerca de seis meses após ter sido detido pela Polícia Militar por fazer reféns também no bairro Santa Cruz

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:09

Família é feita refém no Nordeste de Amaralina
Família é feita refém no Nordeste de Amaralina Crédito: Reprodução/ Polícia Militar

Um adolescente foi apreendido na noite desta segunda-feira (28), na localidade da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ele é suspeito de manter uma família em cárcere privado.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares realizavam patrulhamento na localidade quando foram atacados por disparos de arma de fogo.

Durante a troca de tiros, o adolescente, que costuma exibir armas de fogo nas redes sociais, entrou em uma residência e ameaçou os moradores de morte.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma mulher e pelo menos três crianças dentro do imóvel.

Equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram o isolamento da área. Após negociação conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o adolescente liberou as vítimas e se entregou.

O jovem foi apreendido cerca de seis meses após ter sido detido pela Polícia Militar por fazer reféns também no Complexo do Nordeste de Amaralina. Segundo a SSP-BA, ele seria integrante de uma facção criminosa com atuação no bairro.

As ações policiais foram intensificadas na região por tempo indeterminado, com a atuação de equipes da Operação Dominus Areae.

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