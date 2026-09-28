SALVADOR

Família é feita refém por adolescente no Nordeste de Amaralina

Jovem foi apreendido cerca de seis meses após ter sido detido pela Polícia Militar por fazer reféns também no bairro Santa Cruz

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 22:09

Família é feita refém no Nordeste de Amaralina Crédito: Reprodução/ Polícia Militar

Um adolescente foi apreendido na noite desta segunda-feira (28), na localidade da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ele é suspeito de manter uma família em cárcere privado.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares realizavam patrulhamento na localidade quando foram atacados por disparos de arma de fogo.

Durante a troca de tiros, o adolescente, que costuma exibir armas de fogo nas redes sociais, entrou em uma residência e ameaçou os moradores de morte.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma mulher e pelo menos três crianças dentro do imóvel.

Equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram o isolamento da área. Após negociação conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o adolescente liberou as vítimas e se entregou.

O jovem foi apreendido cerca de seis meses após ter sido detido pela Polícia Militar por fazer reféns também no Complexo do Nordeste de Amaralina. Segundo a SSP-BA, ele seria integrante de uma facção criminosa com atuação no bairro.