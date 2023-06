Famoso na web: Rifeiro é morto a tiros em shopping no Caminho das Árvores

O empresário, influencer e rifeiro Alan dos Santos Oliveira foi morto a tiros, nesta quinta-feira (01), dentro do centro comercial Iguatemi Business Flat, no Caminho das Árvores, em Salvador.



Natural de Feira de Santana, ele era dono da loja Alan Celulares e tinha 200 mil seguidores nas redes sociais. No perfil, ele ostentava viagens e carros de luxo, além de anunciar rifas, como uma que prometia retorno de até R$ 7 mil com "investimento" de R$ 0,85.