SUSTENTABILIDADE

Feira agroecológica da Ufba completa 10 anos com produtos orgânicos, gastronomia e programação cultural em Salvador

Realizada às sextas-feiras no campus de Ondina, iniciativa reúne 30 expositores e oferece alimentos certificados, artesanato, oficinas, rodas de conversa e atividades gratuitas

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:02

Feira agroecológica da Ufba completa 10 anos com produtos orgânicos, gastronomia e programação cultural em Salvador Crédito: Divulgação

Comprar alimentos orgânicos diretamente de quem produz, conhecer ingredientes pouco convencionais e aproveitar uma programação cultural ao ar livre. Essa é a proposta da Feira Agroecológica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que completa dez anos como um espaço de encontro entre agricultores familiares, comunidade acadêmica e população de Salvador.

Realizada nas manhãs de sexta-feira, a partir das 7h, na Praça das Artes do campus de Ondina, a feira reúne atualmente 30 expositores. Além de frutas, verduras e hortaliças com certificação orgânica, os visitantes encontram biocosméticos, lanches veganos e especiais e peças de artesanato.

Onde comprar orgânicos em Salvador 1 de 5

A programação muda a cada semana e pode incluir rodas de conversa, exposições, lançamentos de livros, oficinas e apresentações artísticas. O espaço também oferece aulas gratuitas de yoga. As atividades acontecem em uma área aberta, cercada por vegetação e sombreada pelas árvores do campus.

De iniciativa de uma professora a uma feira com 30 expositores

A história começou em 2016, quando a professora Josanídia Lima, do Instituto de Biologia da Ufba, idealizou a iniciativa. Depois de visitar agricultores familiares, ela os convidou a comercializar diretamente com os consumidores o excedente da produção. Ao longo dos anos, a feira ampliou o número de participantes e conquistou uma clientela interessada na procedência e na qualidade dos alimentos. Os produtos são certificados como orgânicos por órgãos competentes, e a organização mantém visitas periódicas aos agricultores para acompanhar as práticas de produção.

A iniciativa é uma das principais atividades do Núcleo de Estudos em Agroecologia da Ufba (NEA), projeto multidisciplinar que busca aproximar ensino, pesquisa e extensão universitária. Com financiamento do CNPq, o núcleo reúne professores e estudantes de áreas como Biologia, Gastronomia e Ciências Contábeis.

Para a professora Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira, a experiência faz parte de um movimento mais amplo de articulação entre instituições de ensino, pesquisadores, agricultores e comunidades. Os núcleos de agroecologia, segundo ela, ajudam a construir e difundir conhecimentos sobre práticas sustentáveis.

PANC são destaque entre os produtos

Um dos atrativos da feira são as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), que ocupam espaço especial nas barracas e despertam o interesse dos visitantes. A divulgação desses alimentos também é estimulada por atividades acadêmicas e projetos de extensão da universidade.

O professor Geraldo Aquino, responsável pela disciplina Ação Curricular em Comunidade e Sociedade: Plantas Alimentícias Não Convencionais, participa da iniciativa por meio da Rede PANC Bahia. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre as propriedades gastronômicas e medicinais dessas espécies.

Entre os exemplos estão plantas que fazem parte da memória afetiva e da culinária tradicional de muitas famílias, como a língua-de-vaca, utilizada no preparo do efó, e a ora-pro-nóbis. O licuri, por sua vez, aparece em produtos artesanais, como colares feitos com seus coquinhos. Segundo Aquino, resgatar essas referências familiares e culturais ajuda a aproximar o público das PANC e amplia a aceitação desses alimentos.

Universidade e comunidade em troca de conhecimentos

A participação dos estudantes é outro eixo importante da feira. Alunos bolsistas e voluntários passam por uma seleção e colaboram semanalmente com os feirantes, prestando assistência e apoiando as atividades dos professores responsáveis. Para o professor Laerson Morais, de Ciências Contábeis, a extensão universitária permite uma troca de conhecimentos entre a universidade e a sociedade. A proposta é fazer com que os estudantes desenvolvam atividades voltadas ao público e tenham contato com os saberes construídos fora do ambiente acadêmico.