MERCADO DE TRABALHO

Feira de empregos na Arena Fonte Nova registra fila quilométrica nesta quinta-feira (17)

Bahia apresentou taxa de desemprego de 11,1% no trimestre encerrado em maio

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:12

Fila quilométrica em feira de emprego em Salvador Crédito: Yan Inácio/CORREIO

A Feira Emprega Transporte SEST SENAT Salvador registrou uma fila quilométrica na manhã desta quinta-feira (17), na Arena Fonte Nova. A iniciativa, que é gratuita, também acontecerá na sexta-feira (18).

A feira ocorre das 8h às 17h nos dois dias. A BYD Auto do Brasil é uma das empresas confirmadas no evento. A montadora chinesa vai ofertar cerca de 290 vagas durante a feira.

A Solar Coca-Cola também marcará presença com aproximadamente 110 oportunidades de trabalho. Empresas dos setores de transporte, indústria, serviços e comércio também disponibilizarão vagas.

Feira Emprega Transporte SEST SENAT Salvador 1 de 8

Durante a feira, os participantes poderão manter contato direto com recrutadores. Além das candidaturas, o público terá acesso a palestras gratuitas sobre empregabilidade.

Desemprego

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio de 2026.