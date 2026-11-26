OPORTUNIDADE

Feira de enxoval para bebês terá produtos a partir de R$ 1 em shopping de Salvador

Evento acontece de 1º a 6 de dezembro, no Shopping da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:09

Caravana do Bebê acontece de 1º a 6 de dezembro, no Shopping da Bahia Crédito: Divulgação

A última edição do ano da Caravana do Bebê começa na próxima terça-feira (1º), em Salvador, com produtos para bebês e crianças a partir de R$ 1. A feira será realizada até 6 de dezembro, no Shopping da Bahia, com entrada gratuita e ofertas de roupas, acessórios, móveis e itens para montagem de enxoval.

Considerada a maior feira do segmento infantil na Bahia, a Caravana reúne marcas de produtos para bebês e crianças, com opções de compras no varejo e atacado. A proposta é concentrar diferentes itens em um só espaço, com preços promocionais para famílias que buscam economizar na preparação do enxoval ou na renovação dos produtos infantis.

Caravana do Bebê acontece de 1º a 6 de dezembro, no Shopping da Bahia 1 de 4

Entre os produtos disponíveis estão kits de berço, acessórios para passeio e amamentação, móveis, roupas e outros itens essenciais para os primeiros meses de vida. A feira também terá peças para crianças maiores, com opções de vestuário e acessórios para diferentes idades.