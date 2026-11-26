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Wendel de Novais
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12:09
A última edição do ano da Caravana do Bebê começa na próxima terça-feira (1º), em Salvador, com produtos para bebês e crianças a partir de R$ 1. A feira será realizada até 6 de dezembro, no Shopping da Bahia, com entrada gratuita e ofertas de roupas, acessórios, móveis e itens para montagem de enxoval.
Considerada a maior feira do segmento infantil na Bahia, a Caravana reúne marcas de produtos para bebês e crianças, com opções de compras no varejo e atacado. A proposta é concentrar diferentes itens em um só espaço, com preços promocionais para famílias que buscam economizar na preparação do enxoval ou na renovação dos produtos infantis.
Caravana do Bebê acontece de 1º a 6 de dezembro, no Shopping da Bahia
Entre os produtos disponíveis estão kits de berço, acessórios para passeio e amamentação, móveis, roupas e outros itens essenciais para os primeiros meses de vida. A feira também terá peças para crianças maiores, com opções de vestuário e acessórios para diferentes idades.
Camisetas, meias e calças mijão estão entre os produtos anunciados com preços a partir de R$ 1. A iniciativa acontece no estacionamento B do Shopping da Bahia, próximo ao acesso ao metrô e à loja Renner. O evento terá funcionamento em horários diferentes ao longo da semana, incluindo opções para quem prefere visitar a feira no fim de semana.