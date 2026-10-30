PREÇOS BAIXOS

Feira de produtos para bebês chega a shopping de Salvador com preços a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê tem artigos para gestantes, bebês e crianças; entrada é gratuita

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:30

Feira de produtos para bebês chega a shopping de Salvador com preços a partir de R$ 4,99 Crédito: Divulgação

Quem está preparando a chegada de um bebê ou procura produtos infantis com preços acessíveis pode aproveitar a Caravana do Bebê, que acontece no Salvador Norte Shopping até a próxima segunda-feira (2). A feira reúne artigos materno-infantis com preços a partir de R$ 4,99.

O evento está instalado no Piso L1, ao lado do Mix Mateus, e tem entrada gratuita. Entre os produtos disponíveis estão roupas, chupetas, acessórios, bolsas e saídas de maternidade, enxovais e itens para montar o quarto do bebê.

A feira reúne opções para diferentes fases da maternidade e da infância, com a proposta de oferecer variedade e preços promocionais em um único espaço.

“Sabemos que a chegada de um bebê envolve muitos preparativos e despesas. Por isso, queremos proporcionar às famílias a oportunidade de encontrar produtos variados, com preços que cabem no bolso e opções para diferentes necessidades. A Caravana é pensada para tornar esse momento ainda mais prático e acessível”, destaca Rubia Mara, idealizadora do evento.

Mulher vai ao hospital achando que tem pedra no rim e sai com bebê 1 de 4

Serviço

Caravana do Bebê

Período: até 2 de novembro.

Local: Salvador Norte Shopping, Piso L1, ao lado do Mix Mateus.

Entrada: gratuita.

Preços: produtos a partir de R$ 4,99.